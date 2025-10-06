Πολιτική | Ελλάδα

Χριστοδουλίδης: Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας είναι πιο ισχυρές από ποτέ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χριστοδουλίδης: Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας είναι πιο ισχυρές από ποτέ
Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν, τόνισε ο Κύπριος πρωθυπουργός.

Οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου - Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου - Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι: «Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.

Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη εβδομάδα».

Πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής: «Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση» - Ποιος παίρνει τη θέση του

Έρχεται η εφαρμογή ταχείας πρόσληψης για έκτακτες ανάγκες σε Σαββατοκύριακα και αργίες - Η διαδικασία

Αγροτικές επιδοτήσεις αναβάλλονται, βιολογικά στις καλένδες, οι 5 ρίζες του ελαιοκομικού μητρώου μας μάραναν...

tags:
Ελλάδα
Κύπρος
Ηλεκτρική διασύνδεση
Υποθαλάσσια διασύνδεση
ΑΔΜΗΕ
Νίκος Χριστοδουλίδης

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider