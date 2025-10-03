Επίσκεψη Τζιτζικώστα στην Κύπρο

Κατά τις συναντήσεις του με τους Κύπριους ηγέτες, ο Επίτροπος θα συζητήσει σημαντικούς φακέλους της ΕΕ, οι οποίοι θα περιέλθουν στην ημερήσια διάταξη όταν η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας θα βρίσκεται την Κυριακή και τη Δευτέρα στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με Κύπριους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και θα παραστεί στο διεθνές συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025», κεντρική εκδήλωση στη διεθνή ναυτιλιακή ατζέντα.

Την Κυριακή, ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λευκωσία. Θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς και ενδεχόμενες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Ο Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας θα επισκεφθεί επίσης ένα έργο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) μαζί με τον Υπουργό Μεταφορών, κ. Αλέξη Βαφεάδη.

Τη Δευτέρα ο Επίτροπος θα μιλήσει στη στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025» που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό. Στη διάσκεψη συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εφοπλιστές, στελέχη της ναυτιλίας, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών και κρατικοί αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο. Ο Επίτροπος θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον γενικό γραμματέα του ΔΝΟ, κ. Arsenio Dominguez, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή. Θα συναντηθεί επίσης με την κ. Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Κατά τις συναντήσεις του με τους Κύπριους ηγέτες, ο Επίτροπος θα συζητήσει σημαντικούς φακέλους της ΕΕ, οι οποίοι θα περιέλθουν στην ημερήσια διάταξη όταν η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.