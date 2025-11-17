Η Nvidia «αγχώνει» την Wall Street - Πτώση 560 μονάδες για τον Dow

Αν και για ένα μεγάλο διάστημα οι δείκτες της Wall Street δυσκολεύτηκαν να βρουν κατεύθυνση τη Δευτέρα, τελικά υποχώρησαν και οι τρεις κοντά στα επίπεδα του 1%, υπό το βάρος της προσμονής για τα κέρδη που θα ανακοινώσει ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και τα οποία μονοπωλούν το ενδιαφέρον των επενδυτών, την ίδια ώρα που αναμένουν και την επανέναρξη δημοσιοποίησης των επίσημων κυβερνητικών στοιχείων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Dow Jones υποχώρησε 1,18% ή 556,99 μονάδες, στις 46.590μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,94% στις 6.670 μονάδες, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε 0,84% στις 22.708 μονάδες. Την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq διέκοψε το σερί 7 εβδομάδων κερδών, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,5%, ενώ οι S&P 500 και Dow Jones κέρδισαν 0,3% και 0,1% αντίστοιχα.

Οι πιο σκληροί κριτές της χρηματιστηριακής αγοράς προειδοποιούν ότι θα μπορούσε ίσως να προετοιμάζεται για μία απότομη διόρθωση, εξαιτίας του πόσο ψηλά έχουν εκτοξευθεί οι τιμές από τον Απρίλιο. Ειδικότερα, επισημαίνουν τις μετοχές που παρασύρθηκαν από τη μανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες σημειώνουν θεαματική άνοδο εδώ και χρόνια.

Η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της φρενίτιδας, η Nvidia, υποχώρησε σχεδόν 1,9% τη Δευτέρα, μετά από διακυμάνσεις τουλάχιστον -1,8% στις οκτώ από τις τελευταίες 10 συνεδριάσεις. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο σχεδόν 40% για το έτος μέχρι στιγμής, αφού διπλασίασε την τιμή της τα τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο άνω του 3% αφότου η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε σε έγγραφο που υπέβαλε στις ρυθμιστικές αρχές ότι είχε αποκτήσει μερίδιο άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην μητρική εταιρεία της Google, κάτι που καθιστά την μητρική εταιρεία της Google ως την 10η μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή του ομίλου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Berkshire απέκτησε 17,85 εκατ. μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google στις 30 Σεπτεμβρίου με την αξία του μεριδίου να υπολογίζεται σε 4,93 δισ. δολάρια κατά το τελευταίο κλείσιμο του τίτλου της Alphabet, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters. Η Berkshire Hathaway, είναι διαβόητη για την προσπάθειά της να αγοράζει μετοχές μόνο όταν εκείνες δείχνουν πως αξίζουν πραγματικά, αποφεύγοντας οτιδήποτε μοιάζει υπερβολικό.

Αυτή η συγκεκριμένη πειθαρχία έχει γίνει ένα τα πλέον καυτά θέματα συζήτησης στη Wall Street το τελευταίο διάστημα και θα βρεθεί στο επίκεντρο ξανά την Τετάρτη, όταν η Nvidia θα ανακοινώσει πόσα κέρδη κατέγραψε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εάν δεν ξεπεράσουν τις προσδοκίες των αναλυτών, αυτό θα υποβάθμιζε ένα από τα μεγαλύτερα «success stories» που έχουν οδηγήσει την αγορά σε επίπεδα ρεκόρ.

Μια μέρα αργότερα, η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου θα δημοσιευτεί, μετά την καθυστέρηση λόγω του lockdown της κυβέρνησης.

«Ένα εκπληκτικά ισχυρό ή εκπληκτικά αδύναμο νούμερο για τις θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο πιθανότατα θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς η FOMC είναι διχασμένη ως προς τα επόμενα βήματα», δήλωσε ο Ντένις Φόλμερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Montis Financial. «Γίνεται ολοένα και πιο πιθανό η Fed να κάνει παύση τον Δεκέμβριο για να δώσει περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να αναλύσει τον επόμενο γύρο οικονομικών δεδομένων τώρα που η κυβέρνηση είναι ξανά ανοιχτή» πρόσθεσε.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, δήλωσε την Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Φίλιπ Τζέφερσον, ωστόσο τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κινηθεί «αργά» όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων.

«Η τρέχουσα πολιτική στάση εξακολουθεί να είναι κάπως περιοριστική, αλλά την έχουμε μετακινήσει πιο κοντά στο ουδέτερο επίπεδό της που ούτε περιορίζει ούτε τονώνει την οικονομία», δήλωσε ο Τζέφερσον σε ομιλία του στο Κάνσας Σίτι. «Η εξελισσόμενη ισορροπία των κινδύνων υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσουμε αργά καθώς πλησιάζουμε στο ουδέτερο επιτόκιο» πρόσθεσε.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων είναι μόλις 42% τον επόμενο μήνα, από 94% πριν από περίπου ένα μήνα.