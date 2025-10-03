Αν πεθάνει η δημοσιογραφία, πεθαίνει και η Δημοκρατία

Χωρίς γεγονότα, αλήθεια και ειρήνη, δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή μας λείπει η κοινή μας πραγματικότητα· ζούμε μέσα στην ατιμωρησία λόγω των πολέμων, και βρισκόμαστε υπό καθεστώς ατιμωρησίας.

Η Maria Ressa, Νομπελίστρια Ειρήνης 2021, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Rappler, ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας ότι σήμερα το 72% του κόσμου βρίσκεται υπό αυταρχικό καθεστώς.

«Η Δημοκρατία βιώνει τη δική της υπαρξιακή στιγμή. Σήμερα, οι μηχανές προκαλούν σήψη· οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι οι κατεδαφιστικές μηχανές της Δημοκρατίας, ενισχύοντας τον φόβο, τον θυμό, το μίσος και το ψέμα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν μια ατομική βόμβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2025, (30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2025) το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times.

Από αριστερά: Maria Ressa, Co-Founder και C.E.O., Rappler - Farah Nayeri, Πολιτιστική Ανταποκρίτρια των New York Times

Χωρίς γεγονότα, αλήθεια και ειρήνη, δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή μας λείπει η κοινή μας πραγματικότητα· ζούμε μέσα στην ατιμωρησία λόγω των πολέμων, και βρισκόμαστε υπό καθεστώς ατιμωρησίας καθώς ο νους και τα συναισθήματά μας χειραγωγούνται από έναν εικονικό κόσμο που λειτουργεί για το κέρδος.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους 200 δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να πουν την αλήθεια – αριθμός σχεδόν ισοδύναμος με αυτούς που σκοτώθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Βιετνάμ και σε άλλες συγκρούσεις του 20ού και του 21ου αιώνα», σημείωσε.

«Η ολιγαρχία φορά τη μάσκα της Δημοκρατίας, χειραγωγώντας τους πολλούς με έναν πρωτοφανή τρόπο. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ελέγχουν και διαφθείρουν το οικοσύστημα της πληροφορίας», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, «ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι να λένε την αλήθεια των λίγων, όταν οι ισχυροί απαιτούν σιωπή».

Οι τρεις «μάχες» που βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι:

Η μάχη για την αλήθεια και την εμπιστοσύνη

Η μάχη για την ανθρώπινη αυτενέργεια - όπου κάποιος πρέπει να αναρωτηθεί αν λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα ή αν είναι παγιδευμένος μέσα σε αλγόριθμους

Η μάχη για την ακεραιότητα της πληροφορίας.

Οι τρεις «λύσεις» σε αυτές τις μάχες είναι:

Eπανασχεδιασμός της δημοσιογραφίας, ώστε να επιστρέψει στην βασική της αποστολή - να υπηρετεί το κοινό και όχι τις πλατφόρμες

Λογοδοσία της τεχνολογίας, με τη δημιουργία πρωτοκόλλων ανοικτού κώδικα, την οικοδόμηση υποδομών αλήθειας και την επένδυση στην υπεράσπιση της πληροφορίας ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Παγκόσμια επένδυση σε συστημικές λύσεις.

Μετά την ομιλία της, η Maria Ressa συνομίλησε με τη Farah Nayeri, πολιτιστική ανταποκρίτρια των New York Times, όπου μίλησε για το βιβλίο της με τίτλο:

«Πώς να αντισταθείς σε έναν δικτάτορα;», στο οποίο προσεγγίζει το ζήτημα της Δημοκρατίας μέσα από τη ματιά ενός ανθρώπου που δεν τη θεωρεί δεδομένη.

Η ίδια ως Νομπελίστρια Ειρήνης και εμβληματική υπερασπιστής της ελευθερίας του Τύπου έχει διωχθεί και καταδικαστεί για τις απόψεις της, ωστόσο, όπως εξήγησε, δεν έχει εκφοβιστεί και συνεχίζει να αγωνίζεται για τη Δημοκρατία. «Είμαι αισιόδοξη ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι influencers και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις πιο βαριές συνέπειες — ακόμη και τη φυλακή — για να κάνουν τη δουλειά τους», κατέληξε.

«Αν πεθάνει η δημοσιογραφία, πεθαίνει και η Δημοκρατία. Είμαι αισιόδοξη ότι η ατομική βόμβα των social media, που έχει εκραγεί στον κόσμο της πληροφορίας και προκάλεσε μια Αποκάλυψη, δεν θα σταματήσει τον αγώνα για την ελευθερία του λόγου και τη Δημοκρατία», ανέφερε.