Telegraph: Έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά ο Τραμπ

Θα δεχτεί να παραχωρήσει εδάφη το Κίεβο; Η στάση των ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους

Έτοιμες να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία, καθώς και άλλων κατεχόμενων εδαφών στην Ουκρανία, προκειμένου να εξασφαλίσουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου εμφανίζονται οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον απεσταλμένο του για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, στη Μόσχα για να υποβάλουν την πρόταση απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το σχέδιο αναγνώρισης των εδαφών είναι πιθανό να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας. Μια καλά πληροφορημένη πηγή της βρετανικής εφημερίδας τόνισε πως: «Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ ως ρωσικού εδάφους από την Ουάσινγκτον θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έλαβε μια αναθεωρημένη στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία καταρτίστηκε μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη της Ελβετίας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ένα αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, που διατυπώθηκε από τον Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, πρότεινε την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς από την Αμερική. Η στρατηγική πρότεινε επίσης τη «de facto» αναγνώριση των εδαφών που ελέγχονται από τη Ρωσία πίσω από τη γραμμή επαφής στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Θα παραχωρήσει εδάφη η Ουκρανία;

Στη Γενεύη, αξιωματούχοι της Ουκρανίας και των ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο είναι λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, πολλές πηγές έχουν υποδείξει ότι οι αμερικανικές προσφορές αναγνώρισης παραμένουν μέρος της στρατηγικής. Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο επί των εδαφών του.

Το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη χωρίς πρώτα να θέσει το ζήτημα στους ψηφοφόρους σε εθνικό δημοψήφισμα. Ο Αντρέι Γερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αναμένονταν να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για να συναντήσουν Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σε συνέντευξη στο The Atlantic, ο Γερμάκ, ο οποίος διαπραγματεύτηκε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε: «Κανένας λογικός άνθρωπος σήμερα δεν θα υπογράψει ένα έγγραφο για να παραχωρήσει εδάφη. Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει ότι θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει την παραχώρηση εδαφών. Το Σύνταγμα το απαγορεύει. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό, εκτός αν θέλει να παραβιάσει το Σύνταγμα της Ουκρανίας και να εναντιωθεί στον ουκρανικό λαό».

Η τελευταία πρόταση αφήνει κενά για τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελικών εδαφικών παραχωρήσεων, τα οποία θα συμπληρωθούν μόνο μετά από προσωπικές συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον ή τη Φλόριντα για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

Η στάση των ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους

Η στάση της Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους της, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα αποκλείσει την υποστήριξη ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτρέπει την επαναχάραξη των συνόρων με τη βία. Μετά από μια συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων την Τετάρτη, οι ηγέτες της δήλωσαν: «Ήταν σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία.

Αυτό παραμένει μία από τις θεμελιώδεις αρχές για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Μια ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο αρχικό σχέδιο 28 σημείων δεν περιέχει καμία σύσταση για την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου επί του ουκρανικού εδάφους. Τα εδαφικά ζητήματα θα συζητηθούν και θα επιλυθούν μετά από πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», πρότεινε.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη αρνούνται να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας επί της Κριμαίας. Θα σήμαινε ρήξη με τη διπλωματική παράδοση της Ουάσιγκτον να προσφέρει νομιμότητα σε κλεμμένα εδάφη, ευνοώντας ένα επιθετικό κράτος. Σε ένα νέο έγγραφο στρατηγικής εθνικής ασφάλειας που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν υπόσχεται να ενσωματώσει περιοχές της κατεχόμενης Ουκρανίας στο ρωσικό σύστημα εντός μιας δεκαετίας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την προσάρτηση του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια τον Σεπτέμβριο του 2022. Η συνεχιζόμενη πίεση του Κρεμλίνου για τον έλεγχο των περιφερειών δείχνει ότι ο Πούτιν δεν έχει σκεφτεί ούτε μια φορά να κάνει παραχωρήσεις για να τερματίσει τη βίαιη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι τελευταίες αποκαλύψεις θα εντείνουν επίσης τους φόβους στην Ευρώπη ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει στο Κίεβο μια μη βέλτιστη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.