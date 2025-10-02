Θεοδωρικάκος: Τις επόμενες ημέρες η δημόσια διαβούλευση για τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Στο θέμα της μείωσης των τιμών σε 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ενάντια στην ακρίβεια, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Θα ήθελα να είναι χιλιάδες οι κωδικοί, να κρατήσει για πάντα και να μειωθούν οι τιμές στο μισό. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δίνουμε έναν συνεχή αγώνα σε ό, τι αφορά την δική μας δυνατότητα να πιέζουμε τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είχαμε λοιπόν όλους αυτούς τους μήνες μια στρατηγική πίεσης πάνω στην αγορά, πίεσης πάνω στα σούπερ μάρκετ, μεταφέροντας το κοινωνικό αίτημα να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια γνωρίζουν όλοι ότι οι τιμές είναι κυρίως ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Ωστόσο πιέζουμε για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μία από αυτές εκδηλώθηκε τον τελευταίο μήνα και έχουμε συμφωνία σε αυτό», πρόσθεσε.

«Έχουν δεσμευθεί οι μεγάλες αλυσίδες ότι στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες δηλαδή από σήμερα, θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς. Εγώ τους ζήτησα η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί και πέρα από τα Χριστούγεννα, πέρα από τις ημέρες των γιορτών, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι εκεί έχουν οργανώσει αυτό το πλαίσιο στην πρωτοβουλία αυτή, θέλω να σημειώσω ότι προφανώς συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, έχει πολύ βασικό ρόλο. Έχω κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις μαζί τους και θα προσφέρουν και εκείνοι το σχετικό ποσοστό μείωσης», τόνισε.

Τα πρόστιμα

Μιλώντας για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, επισήμανε πως: «Δεν ξέρω κανέναν να του βάζεις πρόστιμο να λέει ότι ήταν δίκαιο. Δεν έχουν κανένα απολύτως επιχείρημα. Είναι καταχρηστικά αυτά τα επιχειρήματα λένε ότι τους είχε δώσει άδεια το υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό είναι ψέμα. Και χθες στη συνάντηση στον εκπρόσωπο των σουπερμάρκετ, είπα ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε γραπτή αλληλογραφία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη συγκεκριμένη αλυσίδα που να της επιτρέπει να κάνει αυτό για το οποίο μετά η ΔΙΜΕΑ της επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατ., να το φέρει για να πάρουν πίσω το πρόστιμο. Η άλλη είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Έχει υπερβεί σε 36 κωδικούς το ποσοστό κέρδους που δικαιούται να έχει μέχρι τις 30 Ιουνίου και γι' αυτό της επεβλήθη το πρόστιμο από τη ΔΙΜΕΑ».

«Εγώ θέλω και πάλι στους ανθρώπους που μας βλέπουν να πω ο νόμος είναι νόμος και όσα δισεκατομμύρια ευρώ και αν έχει τζίρο ο οποιοσδήποτε, θα τηρείται και εάν έχει κάνει λάθος η πολιτεία, φυσικά θα υπάρχει διαδικασία στη δικαιοσύνη για να αποδοθεί το δίκαιο», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Η σχέση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την αγορά είναι να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα. Είναι θεμιτό το κέρδος, αλλά ταυτόχρονα έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη να τηρούμε και τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή και γι αυτό έχω να σας δώσω άλλες δύο πολύ καλές ειδήσεις», συνέχισε, ενώ προανήγγειλε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. Μια αρχή την οποία θα προικίσουν με 300 νέους ελεγκτές.

«Πιστεύω ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες 30 – 40 ημέρες. Τόσο χρειάζεται για να γίνει δημόσια διαβούλευση και να ψηφιστεί από τη Βουλή. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί αμέσως με βάση τα ισχύοντα, Διοικητής και τρεις Υποδιοικητές για να ξεκινήσουν τη δουλειά. Σε πλήρη ισχύ πιστεύω ότι θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε ένα εξάμηνο από τώρα. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, εποπτευόμενοι από το υπουργείο Ανάπτυξης θα αναλάβουν τους ελέγχους στην αγορά», τόνισε.