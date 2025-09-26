Την επόμενη εβδομάδα η Φθινοπωρινή Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης θα απευθύνουν ομιλίες ανώτατοι αξιωματούχοι από την Μάλτα, την Αρμενία και το Καζακστάν.

Αιτήματα για συζήτηση, με επείγουσα διαδικασία, κρίσιμων θεμάτων της παγκόσμιας κοινότητας, όπως η προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα, η ίδρυση διεθνούς επιτροπής αποζημιώσεων στην Ουκρανία, η κατάσταση της Δημοκρατίας, το Κράτος Δικαίου και ο χωρίς αποκλεισμούς διάλογος στην Τουρκία, οι ρωσικές απειλές στην ευρωπαϊκή Δημοκρατία και η πολιτική κρίση στη Σερβία, έχουν κατατεθεί προκειμένου να περιληφθούν στις εργασίες του Δ΄ Μέρους της Συνόδου 2025 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που συνέρχεται στο Στρασβούργο, από την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025. Παράλληλα, στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης θα απευθύνουν ομιλίες ανώτατοι αξιωματούχοι από την Μάλτα, την Αρμενία και το Καζακστάν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις εργασίες της Δ΄ Συνόδου εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων θα μετάσχουν οι βουλευτές, μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ.κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος (Πρόεδρος ΚΣ), κ. Ντόρα Μπακογιάννη, επικεφαλής αντιπροσωπείας και οι κ.κ. Μαρία Συρεγγέλα, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γεώργιος Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, Ιωάννης Οικονόμου, Γεώργιος Σταμάτης, Δημήτριος Μαρκόπουλος, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Δημήτριος Μάντζος και Νίνα Κασιμάτη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, έχει προγραμματιστεί η εκλογή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, με μοναδική υποψήφια την εν ενεργεία Γενική Γραμματέα, κ. Δέσποινα Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, θα απονεμηθεί το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Václav Havel 2025, με τρεις δημοσιογράφους να έχουν προεπιλεγεί για τη διάκριση.

Σε συνέχεια πρωτοβουλίας της επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, κ. Ντόρας Μπακογιάννη, θα παρουσιαστεί έκθεση αφιερωμένη στο 'Αγιο Όρος.

Επίσης, η κ. Φωτεινή Πιπιλή, πρώην μέλος της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, θα αναγορευθεί επίτιμο μέλος της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έχουν ζητηθεί τρεις συζητήσεις με επείγουσα διαδικασία:

-Ανταπόκριση από τη Γάζα: επείγουσα έκκληση για την προστασία της ζωής των δημοσιογράφων και τη στήριξη του έργου τους

-Σχέδιο σύμβασης για την ίδρυση διεθνούς επιτροπής αποζημιώσεων για την Ουκρανία

- Δημοκρατία, κράτος δικαίου και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος στην Τουρκία

Επιπλέον, έχουν προταθεί δύο συζητήσεις για θέματα επικαιρότητας:

-Πολιτική κρίση στη Σερβία

-Ρωσία: νέες απειλές για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης οι εκθέσεις:

-Δραστηριότητες του Προεδρείου και της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης (27 Ιουνίου - 28 Σεπτεμβρίου 2025)

-Παρατήρηση των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία (18 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2025)

-Στήριξη της ΚΣΣΕ προς το Καζακστάν για τη συνέχιση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων

-Η τήρηση των υποχρεώσεων συμμετοχής στο Συμβούλιο της Ευρώπης από την Ουγγαρία

-Οι δημοσιογράφοι έχουν σημασία: η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την απελευθέρωση Ουκρανών δημοσιογράφων που κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Ρωσική Ομοσπονδία

-Νεανικά κινήματα για τη δημοκρατία

-Διάλογος μετά την παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων και δεσμεύσεων εκ μέρους της Βουλγαρίας

-Πολιτικά κόμματα και δημοκρατία

-Σχέδιο Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συμπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων σε μορφή σειρών

-Τεχνητή νοημοσύνη και μετανάστευση

-Σεξουαλική βία κατά ανδρών και αγοριών

-Ανάλυση και κατευθυντήριες γραμμές για την εγγύηση του δικαιώματος στη στέγαση

-Προώθηση της καθολικής κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης

-Διασφάλιση της ελεύθερης μετακίνησης των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την άσκηση των καθηκόντων τους

Στην Ολομέλεια θα απευθυνθούν:

-Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας, κ. Myriam Spiteri Debono,

-Ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Αρμενίας, κ. Nikol Pashinyan,

-Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών και Τουρισμού της Μάλτας, κ. Ian Borg, με την ιδιότητα του Προεδρεύοντος της Επιτροπής Υπουργών,

-Ο Πρόεδρος της Γερουσίας του Καζακστάν, κ. Maulen Ashimbayev, στο πλαίσιο της συζήτησης έκθεσης για τη στήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα του.

-Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Alain Berset, θα συμμετάσχει σε ειδική συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων με τα μέλη της Συνέλευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ