Κοντογεώργης: Η χώρα μας έχει πετύχει πολλά στην εξωτερική πολιτική

Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ήταν το βασικό θέμα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM.

Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ήταν το βασικό θέμα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFM. Από αυτό και ξεκίνησε η συνέντευξη, εν προκειμένω από τη συνάντηση των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Τουρκίας. «Παρακολουθούμε τις συναντήσεις», ανέφερε εισαγωγικά ο υφυπουργός, ζητώντας πάντως «να γίνεται διάκριση μεταξύ ουσίας και εντυπώσεων». Πράγμα που «μας βοηθάει να κάνουμε ψύχραιμη αποτύπωση και καθορίζει επόμενες κινήσεις», επεσήμανε.

Εστιάζοντας ακολούθως στην κυβερνητική πολιτική υπογράμμισε ότι «έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, «η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της» αφενός, «δική μας δουλειά (είναι) να ενδυναμώνουμε τη χώρα μας» και δη μέσα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον αφετέρου.

«Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην πολιτική αρχών και τις συμμαχίες που έχουμε», είπε ακόμη προσθέτοντας ότι «επιθυμούμε και έχουμε σταθεροποιητικό και παραγωγικό ρόλο στην περιοχή». Ρόλος που, όπως εξήγησε, εκτείνεται πέραν των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ενώ η χώρα συνομιλεί ισότιμα και με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, επίσης με την Ινδία κ.ο.κ.

Ακολούθως ο Θ. Κοντογεώργης σημείωσε: «Προχωρήσαμε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια», επίσης «προχωράμε στην αξιοποίηση των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης», μέσω της οποίας (αξιοποίησης) κατοχυρώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. «Στην εξωτερική πολιτική δεν μπορείς να φωνάζεις», ήταν το συμπέρασμα του υφυπουργού.

Ενώ στο κεφάλαιο της ματαίωσης της συνάντησης του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας, ο Θ. Κοντογεώργης άσκησε κριτική στους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης. Όπως είπε, «η αντιπολίτευση θέλει να κάνει μια δουλειά και κανείς δεν της το αρνείται. Αν με την παραμικρή αφορμή δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψύχραιμη συζήτηση και αποτίμηση, και προσπαθούμε να κοντύνουμε με ένα τρόπο την εξωτερική πολιτική, αυτό δεν αφορά τον Μητσοτάκη», αντιθέτως «αφορά το σύνολο της χώρας, χρειάζεται μια πιο ψύχραιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους», ζήτησε εν κατακλείδι.

Αλλάζοντας θέμα, για τα οικονομικά, αρχικώς αναγνώρισε ότι «υπάρχουν όντως ακόμη σημαντικά προβλήματα», από την άλλη, όμως, «όντως υπάρχει οικονομική ανάκαμψη γιατί η χώρα δεν είναι στο σημείο που ήταν πριν κάποια χρόνια. Όλοι οι πολίτες αναγνωρίζουν πως έχουν γίνει βήματα».

Βεβαίως, προσέθεσε, «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να έχει πιο ορατό, πιο αισθητό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Για αυτό ανακοινώθηκε η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έρχεται σε συνέχεια πολλών άλλων μέτρων που έχουν οικονομικό αποτέλεσμα», εξήγησε.

Παρέθεσε δε, και όσα μέτρα θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα: «Την επόμενη εβδομάδα τα Σώματα Ασφαλείας, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα δουν διαφοροποιήσεις και αυξήσεις στο μισθό τους. Τον Νοέμβριο θα έχουμε την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα στους συνταξιούχους, και από τέλος Δεκεμβρίου θα μπουν οι συντάξεις και οι μισθοί με τη νέα κλίμακα».

Ζήτησε, όμως, να δει κανείς την αναταραχή που επικρατεί σε όλο τον κόσμο και πώς αυτή επηρεάζει τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες, «ας μην το υποτιμούμε», συμπέρανε. Στον αντίποδα, στη χώρα μας, «υπάρχει μια οικονομία, μια σταθερότητα, και τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα αν ευνοούσε το διεθνές περιβάλλον».

Επόμενο θέμα συζήτησης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θέμα για το οποίο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επανέλαβε ότι είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. «Δράσαμε καθοριστικά - με καθυστέρηση και ατελέσφορα το προηγούμενο διάστημα - και αυτήν την ευθύνη την έχουμε αναλάβει», είπε και ζήτησε να γίνει «μια ψύχραιμη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών επιδοτήσεων». Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι αυτό που θα καθορίσει «το πώς θα ζούμε τα επόμενα χρόνια». Τέλος, «εμείς προχωρούμε με άξονα τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο», διαβεβαίωσε κλείνοντας τη σχετική απάντηση.

Η συνέντευξη έκλεισε με τις δημοσκοπήσεις: «Τα ποσοστά υπέρ της σταθερότητας και της αυτοδύναμης κυβέρνησης είναι παραπάνω από το ποσοστό της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου», επεσήμανε και συνέχισε λέγοντας ότι «η κυβέρνηση και η ΝΔ ποτέ δεν υποτίμησαν τις δημοσκοπήσεις». Εξάλλου τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων δείχνουν «μια σημαντική κυριαρχία της ΝΔ στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό».

Και κατέληξε: «Αυτό που προσδιορίζει τη δουλειά μας αλλά και το πολιτικό κλίμα το επόμενο διάστημα είναι τα ποιοτικά στοιχεία: ακρίβεια, ζητήματα δικαιοσύνης, διαφθορά, υγεία, παιδεία -ζητήματα, στα οποία πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά μας, να γίνουν πιο αισθητά τα αποτελέσματα, γιατί από αυτά θα κριθεί η εκλογική αναμέτρηση στο τέλος της τετραετίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ