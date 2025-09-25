Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για ΝΔ - Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για ΝΔ - Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης
Ευρύ παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα.

Ευρύ παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας όπως αποτυπώνεται σε δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star, η οποία αποκρυσταλλώνει τις προτιμήσεις των πολιτών μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% ενώ το ΠΑΣΟΚ μαζεύει 12,3%, με τα δύο κόμματα να διατηρούν διαφορά 12,4 ποσοστιαίων μονάδων.


Δημοσκόπηση GPO

Στην τρίτη θέση ανεβαίνει η Ελληνική Λύση με 9,8%. Πτώση 4,5 μονάδων καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2% ενώ η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%.

Το Κίνημα Δημοκρατίας καταγράφεται στο 2,1% και το ΜέΡΑ25 στο 2%. Η Νέα Αριστερά μετρά 1,5% ενώ οι αναποφάσιστοι υπολογίζονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Δημοσκόπηση GPO: Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον ψηφίσει.

Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και το 10,7% αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.
Δημοσκόπηση για κόμμα Τσίπρα

Μεγάλο προβάδισμα Μητσοτάκη

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αναβαθμίζεται το Gov.gr Wallet - Οι νέες υπηρεσίες για τον πολίτη

Αισιόδοξος ο Κυριάκος στην WSJ - Είδε και Τζολάνι - Ρύζι, πατάτες, αλεύρι... και; - Παρασκήνιο για το πασοκικό πρόγραμμα

Εγκλωβισμένοι στην οικογενειακή εστία μέχρι τα 30 οι Έλληνες - Γιατί δεν γίνονται γονείς

tags:
Δημοσκόπηση
Εκλογές
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
ΠΑΣΟΚ
Αλέξης Τσίπρας
Κυριάκος Μητσοτάκης

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider