Ειδήσεις | Διεθνή

Νιγηρία: Με πυραύλους από MQ-9 Reaper τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τζιχαντιστών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νιγηρία: Με πυραύλους από MQ-9 Reaper τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τζιχαντιστών
Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση» με τη συνδρομή της Νιγηρίας.

Οι επιδρομές που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι ΗΠΑ εναντίον τζιχαντιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία, διεξήχθησαν με χαμηλές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία εκτόξευσαν καθοδηγούμενους πυραύλους, διευκρίνισε χθες Παρασκευή ο υπουργός Πληροφόρησης της αφρικανικής χώρας, ο Μοχάμεντ Ιντρίς.

«Συνολικά 16 βλήματα υψηλής ακρίβειας, καθοδηγούμενα από GPS, εκτοξεύτηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, εξουδετερώνοντας με επιτυχία μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Νιγηρία από τη ζώνη του Σαχέλ», ανέφερε ο υπουργός.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση» με τη συνδρομή της Νιγηρίας, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

To ΑΙ «απογειώνει» το ηλεκτρονικό έγκλημα - Aπίστευτη deepfake απάτη σε βάρος βρετανικής πολυεθνικής

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πώς λειτουργεί η ρύθμιση και τι σημαίνει στην πράξη για τους δανειολήπτες

tags:
ΗΠΑ
Νιγηρία
Ισλαμικό Κράτος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider