Εξωτερική πολιτική: Στη Βουλή ο Κυρ. Μητσοτάκης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου

O πρωθυπουργός θα ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής.

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου θα ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση για τεκταινόμενα στη Γάζα είχε καταθέσει προσφάτως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρωθυπουργό να τη μετατρέπει σε ενημέρωση του σώματος για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, όπως προβλέπεται με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αποδεχόμενος σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ενημερώσει την κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την ευλογιά των προβάτων.