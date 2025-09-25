Μαρινάκης: Πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις έχουν επιβληθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο

Με αναφορά στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Με αναφορά στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη διακυβερνητική σύνοδο Κύπρου - Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα».

Ανέφερε ότι σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε και τον πρόεδρο της Υεμένης.

Η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.

Με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, όπως και το θέμα της συμφωνίας για την ιερά μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία, με θέμα «Protecting Children in the Digital Age» και είχε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της «Wall Street Journal», ενώ απηύθυνε, επίσης, χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Στη συνάντηση με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα έχει σειρά συναντήσεων και αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα ακολουθήσει συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρεζ. Στις 11:45, τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Περνώντας στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν εντολής ελέγχων που είχε δώσει ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μεταφέροντας τη δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε: «Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων».

«Τα πρόστιμα αυτά δεν ήταν τα πρώτα και δεν θα είναι τα τελευταία εφόσον από τους ελέγχους προκύψουν αθέμιτες πρακτικές. Ήδη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ, τα 5,5 από αυτά σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στην προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών συμπεριλαμβάνεται και μια σημαντική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία αξίζει να υποστηριχθεί και από την αντιπολίτευση, για τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς και την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία ενισχύεται με 300 νέους ελεγκτές και με σοβαρά ψηφιακά μέσα, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι έλεγχοι και η εποπτεία στην αγορά», τόνισε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι εβδομήντα νέοι αστυφύλακες θα ενισχύσουν, σε πρώτη φάση, την αστυνόμευση στους οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για μια ειδική ομάδα που θα περιπολεί στους καταυλισμούς, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση του εγκλήματος και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. «Η ειδική αυτή ομάδα θα συσταθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και φαίνεται από τα στοιχεία πως αποδίδουν καρπούς, καθώς αυτή βαίνει μειούμενη».

Είπε ακόμη ότι «υπάρχει, ωστόσο, και η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τους ανθρώπους, τις γειτονιές, τις συνοικίες, τις πόλεις και αναφέρθηκε σε επιχειρήσεις του τελευταίου οχταμήνου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Δυτική Αττική. «Θα συνεχίσουμε την συντεταγμένη προσπάθεια προκειμένου να μπορούν όλοι οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και οι δράστες οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας να αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που επιβάλλει ο νόμος», τόνισε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι «ο νόμος που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου και αφορά τον εξορθολογισμό των φοιτητικών καταλόγων των Πανεπιστημίων γίνεται πράξη με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού των φοιτητριών και φοιτητών που κάνουν την προσπάθεια τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Χθες, εστάλη η εγκύκλιος προς όλα τα Πανεπιστήμια με την οποία αποσαφηνίζονται όλα τα ζητήματα που τέθησαν από τις διοικήσεις των ΑΕΙ σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου. Η διαδικασία σε κάθε πανεπιστήμιο λόγω του αυτοδιοίκητου ορίζεται αυτόνομα, ωστόσο έως τις 31/12 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο υπουργείο Παιδείας, οι τελικοί εκκαθαρισμένοι κατάλογοι».

Πρόσθεσε ότι «η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών +4 ακαδημαϊκά εξάμηνα για τετραετή προγράμματα σπουδών και + 6 ακαδημαϊκά για πενταετή/εξαετή προγράμματα σπουδών». Είπε στο σημείο αυτό ότι έχουν προβλεφθεί «ειδικές πρόνοιες για φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται εντός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, συγκεκριμένα για φοιτητές που εργάζονται, για γονείς με ανήλικα παιδιά, για εγκυμονούσες φοιτήτριες».

Ανέφερε ακολούθως ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά για την επιτάχυνση των πληρωμών και την έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτήσεων, με στόχο τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων στην αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων».

Επίσης ότι «υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων προς τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024, στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 4, στους Αμπελοκήπους Αθηνών».

Ένα ακόμη θέμα ήταν το νέο πρόγραμμα από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με Αναπηρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, σε συνέχεια προηγούμενου προγράμματος για άλλες 1.000 θέσεις ανέργων ΑμεΑ που εξαντλήθηκαν γρήγορα. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας έως 18 μηνών και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατη επιχορήγηση τις 13.500 ευρώ ανά άτομο.

Ολοκληρώνοντας είπε ότι «με σκοπό την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, υπεγράφη η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση -παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια- από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη». Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό σε συγκεκριμένες προβλέψεις του πλαισίου αυτού.

Μαρινάκης: Στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο τον Πάνο Ρούτσι, αλλά δεν θα παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη

Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αίτημα συγγενών για την εκταφή των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης τόνισε σχετικά ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η κυβέρνηση έχουν προβεί σε αλλεπάλληλες δηλώσεις στήριξης σε ανθρώπινο επίπεδο προς τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα, που κάνει απεργία πείνας, καθώς έχασε το παιδί του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και επεσήμανε ότι «αυτό δεν εξυπηρετεί το αφήγημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσο και εάν ακούγεται τραγικό βλέπει την ευκαιρία να κάνει ένα δεύτερο γύρο της χυδαίας προπαγάνδας επάνω στην τραγωδία των Τεμπών. Εμείς ως κυβέρνηση στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά εμείς δεν θα παρέμβουμε στη Δικαιοσύνης. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης βλέπει μία ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να στήσει παιχνίδι και να κάνει σόου. Είναι τραγικό ότι κόμματα της αντιπολίτευσης και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, να ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».

Σε ερώτηση για την εν εξελίξει συνεδρίαση της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι από το σύνολο της κατάθεσης προκύπτει ότι «η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ήθελε να συγκαλύψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση ήθελε ξεκάθαρα να διευκολύνει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης το αντελήφθησαν αυτό, επέλεξαν να προβάλλουν μόνο ένα μέρος της κατάθεσης. Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα».

Σε ό,τι αφορά σε ερώτηση για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο «ο κ. Μυλωνάκης έχει προσέλθει στη Βουλή δύο φορές και απάντησε λεπτομερώς. Ως προς τον κατάλογο των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα επανέλθουμε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η προσθήκη και άλλων μαρτύρων».

Σε ερώτηση για το πώς η κυβέρνηση σχολιάζει την κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκη διευκρίνισε ότι «δεν είναι σωστό να σχολιάσουμε εμείς τα τεκταινόμενα στο ΠΑΣΟΚ» και εξέφρασε μία απορία: «πραγματικά πώς ζητά εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης, πρώτα πείθεις το κόμμα σου ότι είσαι ο καταλληλότερος για να γίνεις πρωθυπουργός της χώρας, μετά πείθεις την κοινωνία και στη συνέχεια ζητάς εκλογές, ασχέτως εάν οι εκλογές γίνουν το 2027 όπως έχουμε δηλώσει. Το αίτημα για εκλογές είναι θεμιτό προφανώς να προβάλλεται από την αντιπολίτευση. Και πριν από τις εκλογές του 2019 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ως αντιπολίτευση ζητούσαμε εκλογές, αλλά είμασταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις, είχαμε μία κυβέρνηση η οποία είχε τη χώρα τελευταία σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη και είχε κοροϊδέψει τον κόσμο σε μια σειρά από διαδικασίες και δημοψηφίσματα. Αλλά φαινόταν αυτό που γινόταν στη Βουλή δεν είχε καμία αντιστοιχία με αυτό που γινόταν στην κοινωνία. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτή είναι η απορία, γιατί να σχολιάσω εγώ για το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο από τους υποψηφίους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει ούτε είναι δική μου δουλειά και ούτε θα προσφέρω κάτι στη συζήτηση».

«Για να έχει νόημα το αίτημα αυτό. Δημοκρατία έχουμε, κάθε δικαίωμα έχει ο κ. Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι, νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματός του είναι, αλλά είναι λίγο περίεργο να επιλέγει να βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση για το πώς στέκεται η κυβέρνηση απέναντι στο διεθνές κύμα αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι «ο χρόνος που θα γίνει αυτή η πολύ σοβαρή ενέργεια θα υπαγορευθεί από τα εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα έχει πάγια θέση στο συγκεκριμένο θέμα».

Σχετικά με την ακύρωση του ραντεβού του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας με υπαιτιότητα της Άγκυρας, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να ακολουθεί μία ενεργητική πολιτική επί του πεδίου και θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το διάλογο, αλλά δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας για να κάνουμε διάλογο, εάν ενοχλεί η πολιτική μας δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά προφανώς και δε συζητούμε θέματα κυριαρχίας, η Ελλάδα ψηλώνει και δυναμώνει».

Ερωτηθείς σχετικά με το θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Χίος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και ευχήθηκε να δοθούν το ταχύτερο δυνατό απαντήσεις από τους αρμοδίους για το τραγικό περιστατικό.