Μελόνι: «Το Ισραήλ ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός καταδίκασε για μια ακόμη φορά της επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με την αντίδρασή του «ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας».

Κατά την παρέμβασή της στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι «η Ρωσία καταπάτησε εσκεμμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, με την βούληση να προσαρτήσει εδάφη του».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι η Μόσχα «μέχρι σήμερα δεν δείχνει διατεθειμένη να λάβει υπόψη της σοβαρά καμία έκκληση να καθίσει στο τραπέζι της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης» και ότι «το βαθύ αυτό τραύμα που προκλήθηκε στο διεθνές δίκαιο, δημιούργησε αποσταθεροποιητικές συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του συγκεκριμένου πολέμου».

«Μια επιλογή την οποία η Ιταλία χαρακτήρισε επανειλημμένα απαράδεκτη και που θα οδηγήσει στην θετική μας ψήφο σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ», δήλωσε η Μελόνι.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης κάλεσε το Ισραήλ «να βγει από την παγίδα του πολέμου αυτού». «Πρέπει να το κάνει για την ιστορία του εβραϊκού λαού, για την δημοκρατία του, για τους αθώους, για τις οικουμενικές αξίες του ελεύθερου κόσμου του οποίου είναι μέρος», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε τις τελευταίες ώρες με τις αραβικές χώρες» και δήλωσε «έτοιμη να προσφέρει, φυσικά, την βοήθειά της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ