Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον συνεχάρη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.