Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον συνεχάρη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον συνεχάρη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Project Voria: Ξεκίνησε η επένδυση των 300 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι

Airbnb: 15 φορολογικά μυστικά - Tι ισχύει για ΦΠΑ, όρια, ανανεώσεις αδειών

Πόσο κάνει η Χρυσή Μπάλα - Ποια είναι η περιουσία του Ουσμάν Ντεμπελέ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider