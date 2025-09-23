Γεραπετρίτης: Ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στα προ του 1967 σύνορα - Ζήτημα ο χρονισμός

«Η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι είναι πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά» ανέφερε ο ΥΠΕΞ για Γάζα.

Το μήνυμα πως η Ελλάδα θεωρεί ότι η λύση στο ζήτημα ανάμεσα σε Ισραήλ και Γάζα είναι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, στα προ του 1967 σύνορα, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαμηνύοντας πως το θέμα είναι ο χρονισμός. «Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σε δήλωσή του στην ΕΡΤ.

«Συμμετείχαμε στη Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών, την οποία κάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη, η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκπεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό. Η πάγια θέση της είναι ότι είναι πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά. Ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή Αρχή» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο ΥΠΕΞ επεσήμανε πως ξεκίνησε η 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Είχαμε την ευκαιρία για μία σειρά από διμερείς συναντήσεις με Υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά ένα μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τα ερείσματά της στον κόσμο και τις περιφερειακές της συμμαχίες» υπογράμμισε.

Μάλιστα, ο Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας έσπευσε να συμπληρώσει πως: «έχουμε την ευκαιρία να προεδρεύσουμε στη Διάσκεψη για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, η οποία γίνεται σε υπουργικό επίπεδο, μία πρωτοβουλία, η οποία φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα, με μεγάλο πολιτισμικό βάθος και, βεβαίως, με το βλέμμα στα αγαθά της αρχαιότητας και του νεώτερου κόσμου».