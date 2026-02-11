ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι πτήσεις σε αεροδρόμιο του Τέξας για «λόγους ασφαλείας»

Απαγορεύθηκαν επίσης οι πτήσεις από τον εναέριο χώρο πάνω από την κοντινή κοινότητα της Σάντα Τερέζα στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με την FAA.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν όλες τις πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Πάσο στο Τέξας για «ειδικούς λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται δίπλα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Biggs Army Airfield καθώς και κοντά στα σύνορα με τη μεξικανική πόλη Χουάρες, ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις καθηλώθηκαν στο έδαφος, σύμφωνα με ανάρτηση στο Instagram.

Το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο δήλωσε ότι οι περιορισμοί επιβλήθηκαν με ειδοποίηση «της τελευταίας στιγμής» και ότι αναμένει επιπλέον οδηγίες από την FAA, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Οι περιορισμοί θα είναι σε ισχύ έως τις 21 Φεβρουαρίου και καλύπτουν ακτίνα περίπου 10 ναυτικών μιλίων από το αεροδρόμιο, χωρίς να περιλαμβάνουν τον μεξικανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή.

Η FAA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να δοθούν λεπτομέρειες για τους λόγους ασφαλείας. Το αεροδρόμιο διαχειρίστηκε 3,49 εκατ. επιβάτες τους πρώτους 11 μήνες του 2025, σύμφωνα μετ την ιστοσελίδα του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ