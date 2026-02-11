ΗΠΑ: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες Τραμπ για φυλακίσεις Δημοκρατικών

Εξέγερση, που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου! Οι προδότες που είπαν στον στρατό να παρακούσει τις διαταγές μου θα έπρεπε να είναι στη φυλακή τώρα»

Αμερικανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απέτυχαν χθες, Τρίτη, στην προσπάθειά τους να ασκήσουν διώξεις εναντίον έξι δημοκρατικών αιρετών αξιωματούχων που είχαν καλέσει τους στρατιωτικούς να αρνηθούν να υπακούσουν σε «παράνομες διαταγές» προκαλώντας την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει να τους επιβληθούν ποινές φυλάκισης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές δήλωσαν στους New York Times και την Washington Post ότι ομοσπονδικό σώμα ενόρκων -αποτελούμενο από πολίτες της Ουάσινγκτον- απέρριψε τις απόπειρες του υπουργείου Δικαιοσύνης να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος που είχαν δημοσιοποιήσει το Νοέμβριο ένα βίντεο μέσω του οποίου καλούσαν στρατιωτικούς και πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών να μην υπακούσουν στις «παράνομες διαταγές» του ρεπουμπλικανού προέδρου.

Σε δήλωση που δημοσιοποίησε χθες, Τρίτη, το βράδυ μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, η βουλευτής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν επανέλαβε ότι το βίντεο, στο οποίο συμμετείχε, «επικαλούνταν απλώς το νόμο», προσθέτοντας ότι ελπίζει «πως αυτό θα βάλει οριστικά τέλος σ' αυτή την πολιτικοποιημένη έρευνα». Το να μην επιτευχθεί η απαγγελία κατηγοριών από ένα σώμα ενόρκων είναι κάτι ασυνήθιστο, υπογράμμισαν τόσο η Post όσο και οι Times στα άρθρα τους που δημοσιεύθηκαν χθες.

Η απόφαση να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος των κοινοβουλευτικών «ήταν μια από κάθε άποψη ασθυνήθιστη απόπειρα εκ μέρους των εισαγγελέων να πολιτικοποιήσουν το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης», εκτιμούν οι New York Times. Οι έξι αιρετοί αξιωματούχοι -που έχουν όλοι τους υπηρετήσει στο στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας- ουδέποτε διευκρίνισαν ποιες διαταγές να αρνηθούν οι στρατιωτικοί, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ποντάρει πολύ στη χρησιμοποίηση του στρατού κατά τη δεύτερη θητεία του, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ διέταξε την Εθνοφρουρά να επέμβει σε πόλεις για να υποστηρίξει την κατασταλτική πολιτική του στη μετανάστευση, παρά τις πολλές διαμαρτυρίες των τοπικών ηγετών. Ο 79χρονος ρεπουμπλικανός διέταξε επίσης πλήγματα στο εξωτερικό, κυρίως στη Νιγηρία, το Ιράν και μια σειρά φονικών επιθέσεων σε πλοία ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 130 ανθρώπους και τα οποία οι ειδικοί θεωρούν παράνομα.

Το μήνυμα, που είχε δημοσιοποιηθεί το Νοέμβριο, είχε προκαλέσει την οργή του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει αυτούς τους δημοκρατικούς αιρετούς αξιωματούχους για «Εξέγερση, που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου! Οι προδότες που είπαν στον στρατό να παρακούσει τις διαταγές μου θα έπρεπε να είναι στη φυλακή τώρα», είχε υποστηρίξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ