Μετά τη Γαλλία και το Βέλγιο αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης

Το Βέλγιο προχώρησε στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ακολουθώντας τα βήματα αρκετών άλλων χωρών. «Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε χθες Δευτέρα ο βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η διάσκεψη είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης δύο κρατών - που οραματίζεται το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά. «Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου. «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως εχθές ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε και επίσημα πως «η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης», «για την ειρήνη μεταξύ του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού», υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων στη διάσκεψη για τη «λύση των δύο κρατών».

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα», εκτίμησε ο Γάλλος πρόεδρος στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας «πιστός στην ιστορική δέσμευση της Γαλλίας» στη Μέση Ανατολή. «Ήρθε η ώρα για την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, οι σφαγές και η φυγή του πληθυσμού. Ήρθε η ώρα γιατί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την αδράξουμε», επέμεινε.

«Φέρουμε ιστορική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν έθεσε ωστόσο ως προϋπόθεση για τη λειτουργία πρεσβείας της Γαλλίας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» και την «κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε αμέσως την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση της Γαλλίας, όπως την χαρακτήρισε.

Τουλάχιστον 146 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Το γεγονός αυτό δεν αλλάζει ωστόσο το γεγονός ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν μόνο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πλήρη ένταξή τους.

Πολλές άλλες χώρες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης σήμερα, όπως η Ανδόρα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος.