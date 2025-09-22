Τραμπ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε η Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η πρόταση της Ρωσίας για παράταση, για ένα χρόνο, της συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών, που περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, μοιάζει «αρκετά καλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμερος για την πρόταση και θέλει να κάνει κάποια σχόλια επ’ αυτής.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλει στη τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη.

Η παγκοσμιοποίηση, στο επίκεντρο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα επιτεθεί στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη», ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, τη Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ. Ξεχωριστά, θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ