Δημοσκόπηση Palmos: Double score για ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα

Υπερδιπλάσιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η ΝΔ. Δεν ικανοποίησε η παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Υπερδιπλάσιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η ΝΔ σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας Palmos Analysis για το theopinion.gr, διενεργήθηκε σε δείγμα 1.058 ατόμων κατά το χρονικό διάστημα 15-19 Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεγάλο προβάδισμα καθώς συγκεντρώνει το 22,6% ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,5%. Στη συνέχεια έρχονται: Ελληνική Λύση με 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, ΚΚΕ με 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,2%.
Σχετικά με ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «σίγουρα/πολύ πιθανό» να το ψήφιζε απαντά το 20% ενώ το 63% δηλώνει «σε καμία περίπτωση».

Τέλος, σχετικά με τη στάση των πολιτών για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το 75% να απαντά ότι ικανοποιήθηκε «λίγο ή καθόλου» από τις προτάσεις του και το 13% απαντά «πολύ ή αρκετά».

