ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

Η Ελλάδα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα την σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στην Εσθονία και τόνισε πως οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων συνιστά «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και είναι για την Ελλάδα απαράδεκτη.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση του στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει:

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με τους Εσθονούς εταίρους μας».

