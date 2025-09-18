Ρωσία: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντμίτρι Κόζακ, αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας, παραιτήθηκε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την αιτία ή τι θα κάνει στη συνέχεια.

Το ειδησεογραφικό μέσο RBC είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ο Κόζακ είχε στείλει επιστολή παραίτησης και ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για να απασχοληθεί στον επιχειρηματικό τομέα.

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Ντμίτρι Νικολάγεβιτς Κόζακ παραιτήθηκε, με δική του πρωτοβουλία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ