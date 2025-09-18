Πολιτική | Διεθνή

Ρωσία: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντμίτρι Κόζακ, αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας, παραιτήθηκε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την αιτία ή τι θα κάνει στη συνέχεια.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντμίτρι Κόζακ, αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας, παραιτήθηκε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την αιτία ή τι θα κάνει στη συνέχεια.

Το ειδησεογραφικό μέσο RBC είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ο Κόζακ είχε στείλει επιστολή παραίτησης και ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για να απασχοληθεί στον επιχειρηματικό τομέα.

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Ντμίτρι Νικολάγεβιτς Κόζακ παραιτήθηκε, με δική του πρωτοβουλία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου

Νέα πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών στα ΜΜΜ - Σε λειτουργία το report.oasa.gr

tags:
Ρωσία
Κρεμλίνο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider