ΠΑΣΟΚ: «Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών κ. Μαρινάκη»

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που κατ' επανάληψη έχει πιαστεί να ψεύδεται συνειδητά, ας αφήσει κατά μέρος τους εξυπνακισμούς και το φθηνό χιούμορ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για δηλώσεις του κ. Μαρινάκη.

«Κατανοούμε τη δεινή πολιτική θέση του, καθώς πρέπει να ”καλύψει” την επικής αλαζονείας αποστροφή του πρωθυπουργού απέναντι σε μια κοινωνία που πλήττεται επί τέσσερα χρόνια από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ ότι με τη μείωση του ΦΠΑ θα ωφεληθούν οι φτωχοί αλλά και οι πλούσιοι και γι' αυτό την απορρίπτει» τονίζει.

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «στο πλήρες, κοστολογημένο και μεταρρυθμιστικό σχέδιο 4ετίας που παρουσίασε στη ΔΕΘ περιλαμβάνει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε αναλυτικά στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων» και καταλήγει: «Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών, κ. Μαρινάκη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ