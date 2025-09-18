Μαρινάκης: Ο πληθωρισμός σταδιακά αποκλιμακώνεται - Στόχος η ενίσχυση του εισοδήματος

«Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προέβη σε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τέταρτη φρεγάτα τύπου FDI.

Στα θέματα που συζητήθηκαν στο ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε χθες υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προέβη σε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τέταρτη φρεγάτα τύπου FDI.

Σε συνέχεια αυτής της ενημέρωσης κατατέθηκε, χθες το απόγευμα στη βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί έγκρισης σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια φρεγατών τύπου "FDI HN".

Σημειώνεται πως η τέταρτη φρεγάτα είναι Belharra με 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες, όπως είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++. Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε το συμβούλιο για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα» είπε.

Επιπλέον σημείωσε ότι υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε, χθες, στην Αθήνα με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ.

«Οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενώ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών.

Σε σχέση με την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, επαναλαμβάνοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Τέλος, έκανε λόγο για την ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη» είπε.

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην υποχώρηση στο 3,1% του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 3,7% τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

«Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Αντιστοίχως, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία, την Εσθονία και την Κροατία.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 9 κράτη - μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 4 και αυξήθηκε σε 14.

Ο πληθωρισμός βλέπουμε ότι σταδιακά αποκλιμακώνεται, ωστόσο το γεγονός ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την Ευρώπη δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε. Είναι μεν θετικό, αλλά όσο υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα περνάνε δύσκολα δεν υπάρχει χώρος για πανηγυρισμούς. Με στόχο, άλλωστε, την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές, ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό μια σειρά από μέτρα φοροελαφρύνσεων που αφορούν όλους τους Έλληνες είτε είναι ιδιωτικοί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, είτε συνταξιούχοι, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά», προσέθεσε.

Επίσης αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών νόμων, με δύο νέες αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00 θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την εκλογή νέου Γραμματέα της ΚΟ, μετά την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Υπενθύμισε ότι η πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα είναι ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ