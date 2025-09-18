Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Νέο σύστημα υπολογισμού βαθμών από το 2029

Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

Για το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά και για το Εθνικό Απολυτήριο, μίλησε σε συνέντευξή της στον Alpha η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Aπό το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, όπως σημείωσε η υπουργός.

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν καταργούνται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;».

«Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;», ανέφερε.

