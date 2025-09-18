Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Νέο σύστημα υπολογισμού βαθμών από το 2029

Για το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά και για το Εθνικό Απολυτήριο, μίλησε σε συνέντευξή της στον Alpha η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Aπό το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, όπως σημείωσε η υπουργός.
Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν καταργούνται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;».
«Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;», ανέφερε.
Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.