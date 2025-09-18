Πολιτική | Ελλάδα

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Νέο σύστημα υπολογισμού βαθμών από το 2029

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Νέο σύστημα υπολογισμού βαθμών από το 2029
Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

Για το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αλλά και για το Εθνικό Απολυτήριο, μίλησε σε συνέντευξή της στον Alpha η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Aπό το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, όπως σημείωσε η υπουργός.

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν καταργούνται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;».

«Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;», ανέφερε.

Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα πλατφόρμα για υποβολή καταγγελιών στα ΜΜΜ - Σε λειτουργία το report.oasa.gr

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου

Θέση εργασίας από τη ΔΥΠΑ στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ

tags:
Υπουργείο Παιδείας
Σοφία Ζαχαράκη
Πανελλαδικές - Πανελλήνιες εξετάσεις

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider