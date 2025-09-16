Πλεύρης: Τις επόμενες δύο ημέρες η Κρήτη θα αποσυμφορηθεί πλήρως από μετανάστες

«Το δημογραφικό δεν μπορεί να λυθεί με το μεταναστευτικό» τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Για την άφιξη περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, αναφερόμενος στην αύξηση ροών προς την Κρήτη το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».

Επιπλέον ο κ. Πλεύρης τόνισε πως περίπου 600 μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα από την Κρήτη, γεγονός που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό στο νησί τις επόμενες ημέρες. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως οι υπάρχουσες δομές διαθέτουν χωρητικότητα, ωστόσο το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην πληρότητα, αλλά αφορά και την ανάγκη αστυνομικής φύλαξης καθώς οι φιλοξενούμενοι θεωρούνται υπό καθεστώς αναστολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Κρήτη υπήρξε συμφωνία να διαχειρίζεται μέχρι 1.000 άτομα σε πρώτη φάση, ενώ οι ροές των τελευταίων ημερών έφεραν τον αριθμό πολύ υψηλότερα. «Η κατάσταση είναι απολύτως διαχειρίσιμη, καθώς μιλάμε για πίεση λίγων ημερών», σημειώθηκε, με αναφορά ότι μόνο το περασμένο Σάββατο καταγράφηκαν 880 αφίξεις.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Κρήτη έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο εισόδου μεταναστών, με πάνω από 12.000 αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, σε σύνολο 27.000 για όλη τη χώρα. «Πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η δομή στην Κρήτη θα δημιουργηθεί είτε με συναίνεση είτε χωρίς», τονίστηκε, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες δομές λειτουργούν ήδη σε Λέσβο, Σάμο, Κω και Χίο.

Για το δημογραφικό

Σχετικά με το δημογραφικό ζήτημα, τονίστηκε ότι δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω μετανάστευσης. «Το δημογραφικό θα λυθεί με κίνητρα στις ελληνικές οικογένειες για περισσότερες γεννήσεις. Η λογική ‘ανταλλαγής πληθυσμού’ είναι επικίνδυνη», υπογραμμίστηκε χαρακτηριστικά.

Για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση θα κατατεθεί στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις άξονες: