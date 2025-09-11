Opinion Poll: Το 53% δηλώνει ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Με την ακρίβεια να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, το 53% των πολιτών δηλώνει στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Με την ακρίβεια να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, το 53% των πολιτών δηλώνει στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο Βελλίδειο.

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Συγκεκριμένα, το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο).

Το 65,1% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9%, αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο).

Το 66,4% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8% αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

Εκτός από την ακρίβεια, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ (14,1%), η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου (12,8%), οι τιμές και το κόστος ενέργειας (11,6%), η διαφθορά (11,2%), το ύψος των εισοδημάτων (9,5%), τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά (9,3%), το δημογραφικό (8,8%), ενώ ακολουθούν η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

Ελληνική Λύση: 9,4%

ΚΚΕ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

ΜΕΡΑ25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Σπαρτιάτες: με 1,1%.

Επιπλέον, ένα ποσοστό 18,4% των ερωτηθέντων δεν απάντησε αναφορικά με την πρόθεση ψήφου.

Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:

Κανένας: 31,8%.

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27,9%,

Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1%

Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,5%

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ