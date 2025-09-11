Opinion Poll: Το 53% δηλώνει ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Με την ακρίβεια να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, το 53% των πολιτών δηλώνει στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο Βελλίδειο.
Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.
Συγκεκριμένα, το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.
Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:
Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο).
Το 65,1% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9%, αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο).
Το 66,4% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8% αρκετά και 24% λίγο),
Το 69,5% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και
Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).
Εκτός από την ακρίβεια, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ (14,1%), η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου (12,8%), οι τιμές και το κόστος ενέργειας (11,6%), η διαφθορά (11,2%), το ύψος των εισοδημάτων (9,5%), τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά (9,3%), το δημογραφικό (8,8%), ενώ ακολουθούν η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 24,9%
- ΠΑΣΟΚ: 11,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%
- Ελληνική Λύση: 9,4%
- ΚΚΕ: 6,1%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%
- ΜΕΡΑ25: 2,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
- Νίκη: 2%
- Νέα Αριστερά: 1,3%
- Σπαρτιάτες: με 1,1%.
Επιπλέον, ένα ποσοστό 18,4% των ερωτηθέντων δεν απάντησε αναφορικά με την πρόθεση ψήφου.
Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:
- Κανένας: 31,8%.
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 27,9%,
- Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1%
- Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2,5%
