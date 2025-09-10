Ζελένσκι: Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή αντιαεροπορική άμυνα

Πολιτική | Διεθνή

«Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία καταδεικνύει πως η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία κοινής αντιαεροπορικής άμυνας και μιας «αποτελεσματικής ασπίδας».

«Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική (αντιπυραυλική-αντιαεροπορική) ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού στις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενες απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

