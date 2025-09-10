Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Οι Έλληνες δασοκομάντος ενσαρκώνουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης: Οι Έλληνες δασοκομάντος ενσαρκώνουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Χ την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα όσα ανέφερε για τους Έλληνες πυροσβέστες που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Χ την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα όσα ανέφερε για τους Έλληνες πυροσβέστες που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ, @vonderleyen, που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του -ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Μόλις το 2,5% των 30άρηδων είναι γονείς - Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

Ακίνητα: Έξι φορο-ανάσες για τους ιδιοκτήτες το 2026 – «Ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Οι δημοσκοπήσεις, οι πατριωτικές φοροαπαλλαγές, το ΠΑΣΟΚ και το σιωπητήριο ΣΥΡΙΖΑ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider