Συγκινητικό χειροκρότημα για τους Έλληνες πυροσβέστες στο Στρασβούργο

Ο υπολοχαγός Νικόλαος Παϊσιος, επικεφαλής της ομάδας, βρέθηκε στην αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και καταχειροκροτήθηκε από τους Ευρωβουλευτές, μόλις η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τη δράση της ελληνικής ομάδας.

Η ομιλία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Στρασβούργο έκρυβε και μία συγκινητική στιγμή για τη χώρα μας. Το καλοκαίρι της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ως ευρωπαϊκή βοήθεια στην αντιμετώπιση των τεράστιων πυρκαγιών στην Ισπανία, 20 Έλληνες δασοκομάντος ανταποκρίθηκαν και συνέβαλαν αποφασιστικά στην κατάσβεση μίας εκ των πλέον καταστροφικών.

Η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τόνισε χαρακτηριστικά: Φέτος το καλοκαίρι είδαμε όλοι τις εικόνες των δασών και των χωριών της Ευρώπης που είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Κάηκαν περισσότερα από δέκα εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή μια έκταση περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Βελγίου. Η ζημία που προκλήθηκε είναι τεράστια. Και γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι θερμότερο, δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας με στόχο την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή, καθώς και για την εξεύρεση λύσεων οι οποίες να βασίζονται στη φύση.

Αλλά πρέπει επίσης να δώσουμε στους εαυτούς μας τα εργαλεία για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές. Για τον λόγο αυτόν θα προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο, ο οποίος θα μπορεί να στηρίζει και τους γείτονές μας στην περιοχή.

Γνωρίζουμε τη διαφορά που μπορεί να κάνει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας μας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 760 γενναίοι Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες στάλθηκαν σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Έτρεχαν κυριολεκτικά προς τις φλόγες.

Και θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου αποτίνοντας φόρο τιμής σε όλα τα άτομα αυτά — πυροσβέστες, πιλότους, και πληρώματα. Σε όλες και όλους που βγήκαν στην πρώτη γραμμή. Θα ήθελα να σας πω την ιστορία μιας ομάδας 20 Ελλήνων δασοκομάντος. Είναι ειδικοί στην αντιμετώπιση των ισχυρότερων δασικών πυρκαγιών.

Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή των Αστουριών, η Ισπανία ζήτησε τη βοήθεια της Ευρώπης. Και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα. Ωστόσο, για πέντε ημέρες οι 20 Έλληνες δασοκομάντος έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα το χωριό Γενεστόσο, αγωνίστηκαν νυχθημερόν για να εμποδίσουν την πύρινη λαίλαπα να φτάσει σε αυτό. Και τελικά, όλοι μαζί, δάμασαν τις φλόγες και το χωριό σώθηκε.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή να έχουμε σήμερα εδώ έναν από αυτούς τους ήρωες. Τον επικεφαλής της ελληνικής ομάδας, υπολοχαγό Νικόλαο Παΐσιο. Υπολοχαγέ, αγαπητέ Νικόλαε, το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους και όλες μας. Για τη αντοχή, την αφοσίωση και την εξαιρετική σας καθοδήγηση: σας ευχαριστώ — και εσάς και την ηρωική ομάδα σας».