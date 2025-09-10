Λιθουανία: Κανένας στο ΝΑΤΟ δεν είναι ασφαλής - Η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί

Οι διεισδύσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ δημιουργούν τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε «ανταλλαγή χρήσης στρατιωτικής ισχύος ο ένας εναντίον του άλλου», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας.

Οι διεισδύσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ δημιουργούν τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε «ανταλλαγή χρήσης στρατιωτικής ισχύος ο ένας εναντίον του άλλου», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τον όρο «σύγκρουση».

Η Πολωνία κατέρριψε drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία σήμερα, με τη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή «επιθετική ενέργεια» και να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μέλος της συμμαχίας εξαπέλυσε πυρά στον πόλεμο.

«Κανείς δεν είναι ασφαλής εδώ, κανείς δεν είναι ασφαλής στην περιοχή, κανείς δεν είναι ασφαλής στην Ευρώπη και εντός της συμμαχίας, διότι αυτά τα περιστατικά είναι πολύ κοντά σε καταστάσεις όπου όλα πρόκειται να κλιμακωθούν», δήλωσε ο Μπούντρις.

«Έχουμε ισχυρό συμφέρον --πιθανόν το ισχυρότερο και μεγαλύτερο-- να αποφύγουμε αυτά τα σενάρια..Σενάρια όπως αυτά που εμπλεκόμαστε σε καταστάσεις όπου ανταλλάσσουμε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος ο ένας εναντίον του άλλου», δήλωσε ερωτηθείς εάν τέτοια περιστατικά δημιουργούν τον κίνδυνο να οδηγηθεί το ΝΑΤΟ σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία.

Η χώρα της Βαλτικής, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της χώρα, τη Λευκορωσία, δεν έχει λάβει επιβεβαίωση ότι η διείσδυση ρωσικών drones στη γειτονική Πολωνία ήταν εσκεμμένη, δήλωσε ο Μπούντρις.

Η Ρωσία έχει την ευθύνη να αποτρέψει την είσοδο στρατιωτικών drones σε έδαφος του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ πρέπει να στείλει «ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία ότι αντιμετωπίζουν κάτι που μπορεί να κλιμακωθεί», δήλωσε ο Μπούντρις.

«Είναι προς το συμφέρον όλων να αποφευχθεί αυτό, και της Ρωσίας επίσης», δήλωσε ο υπουργός.

Το ΝΑΤΟ θα πρέπει επίσης να εργαστεί για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία, οι οποίες όλες συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, πρόσθεσε ο Μπούντρις.

Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ