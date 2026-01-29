ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η «κρυφή» αξία του Κατασκευαστικού τομέα - Ο «συνδετικός κρίκος» και οι ίδιες επενδύσεις

Ο όμιλος αποτελεί τον ισχυρότερο «παίκτη» στις Παραχωρήσεις, ωστόσο, είναι σημαντική η αξία και η προοπτική του αμιγώς τεχνικού τομέα.

Οι συμβάσεις παραχώρησης, οδικές ή μη (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Νέα – Κεντρική Οδός, Ολυμπία αλλά και Αεροδρόμιο Κρήτης, IRC, ΣΔΙΤ κ.λπ.) αποτελούν, και δικαίως, το βασικό «ατού» του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως εύλογα επισημαίνουν οι αναλυτές εγχώριων και ξένων τραπεζικών – χρηματιστηριακών «οίκων».

Και λογικό είναι αφού ο όμιλος, που πλέον έχει αναδειχθεί όχι απλώς σε κυρίαρχο «παίχτη» των υποδομών ευρύτερα αλλά και των παραχωρήσεων ειδικότερα, αναμένει στη διάρκεια ζωής των έργων αυτών (25 έως 35 έτη) χρηματικές διανομές – μερίσματα άνω των 11 δισ. ευρώ συνολικά, που μεταφράζονται σε προσαρμοσμένα EBITDA διπλάσιου και άνω μεγέθους και προφανώς σε πολλαπλάσια έσοδα.

Ωστόσο, αν και αναμφίβολα οι παραχωρήσεις αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» του ομίλου, κάτι που επισημαίνουν οι ειδικοί της αγοράς, υπάρχει και ο κατασκευαστικός τομέας υπό την ΤΕΡΝΑ που, υπό μία έννοια, λειτουργεί ως ο εσωτερικός «συνδετικός κρίκος» για τις επενδύσεις του γκρουπ συνολικά.

Η αξία των Κατασκευών και οι προοπτικές

Η πιο πρόσφατη ανάλυση εγχώριας χρηματιστηριακής (Piraeus Sec.), που προφανώς και αυτή μιλούσε για τις «χρυσοφόρες» επενδύσεις στις παραχωρήσεις, έκανε ειδική μνεία και στο αμιγώς κατασκευαστικό «κομμάτι» τοποθετώντας την αξία του σε περίπου 1,1 δις ευρώ, έστω και σε απόσταση από τα πάνω από 3 δισ. ευρώ που «έβλεπε» ως αξία των παραχωρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο τομέας της κατασκευής στο 9μηνο 2025 παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 34,3% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35,7%, με το συνολικό ανεκτέλεστο να διαμορφώνεται σε 9,2 δισ. ευρώ (6,8 δισ. ευρώ υπογεγραμμένα και 2,4 δισ. ευρώ σε υπογραφή) με ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στους τομείς των πολιτικών μηχανικών, της ενέργειας και των μη οικιστικών κτιρίων. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου.

Ο τομέας Κατασκευών εισέφερε έσοδα 1,192 δισ. (από 887,6 εκατ. στο 9μηνο 2024), λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) 123,4 εκατ. (90,9 εκατ. το 9μηνο 2024). Το Gross Profit ανήλθε σε 129,9 εκατ. (έναντι μικτού κέρδους 95,2 εκατ. στο 9μηνο 2024), το margin σε 10,9%, το adj. EBITDA margin σε 10,4%, το αποτέλεσμα EBIT (από 73,9 εκατ. πέρυσι) σε 101,5 εκατ., ενώ το Net Profit ενισχύθηκε σε 70,2 εκατ. στο 9μηνο 2025. Προφανώς, βέβαια, λόγω της ιδιομορφίας του τεχνικού κλάδου δεν θεωρείται δεδομένη η διατήρηση διψήφιου σε ποσοστό περιθωρίου κέρδους, αλλά στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουν δείξει ότι είναι σε θέση να κρατήσουν margin στο 7,5%-8%, όσον αφορά στο κατασκευαστικό αντικείμενο.

Το ανεκτέλεστο και οι ίδιες επενδύσεις

Που προφανώς, με άνω των 9 δισ. ανεκτέλεστο που προσφέρει ορατότητα για την προσεχή τουλάχιστον 5ετία, κι ενώ θεωρητικά θα έρχονται και νέες συμβάσεις να αναπληρώνουν τα έργα που ολοκληρώνονται, στηρίζεται στον… ίδιο τον όμιλο. Κι εδώ «κολλάει» αυτό που αναφέραμε στην αρχή περί «συνδετικού κρίκου» της ΤΕΡΝΑ, που λειτουργεί ως «συγκολλητική ουσία» εντός του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ποσοστό περίπου 75% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου (50%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του ομίλου, δεδομένης της ικανότητας του να διαχειρίζεται επιτυχώς τα τρέχοντα επίπεδά του. Αυτό διαφοροποιεί, σε έναν βαθμό, την εισηγμένη έναντι άλλων ομοειδών ομίλων, αν και είναι σαφές ότι εσχάτως όλα τα γκρουπ (AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ – Metlen) αφενός κινούνται στον τομέα ίδιων επενδύσεων (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κ.α.), αφετέρου «απλώνονται» σε συμπληρωματικές δράσεις που τις υποστηρίζουν «εσωτερικά».

Η ΤΕΡΝΑ, για παράδειγμα, αναλαμβάνει προφανώς το τεχνικό αντικείμενο και για τις ίδιες επενδύσεις του ομίλου (ΒΟΑΚ, Εγνατία οδός, Αττική οδός, Καστέλι, Αμφιλοχία, IRC κ.α.) ή τις ΣΔΙΤ που εκτελεί / συμμετέχει (ΒΟΑΚ, Μονάδες Απορριμμάτων στη Β. Ελλάδα, Αρδευτικά κ.α.), έχοντας για τα προσεχή έτη δεδομένες συμβάσεις προς υλοποίηση, έστω και εσωτερικά. Με τον όμιλο προφανώς, λόγω της μεγάλης εμπειρίας, να είναι σε θέση να γνωρίζει πώς θα κινηθεί, τα κοστολόγια κ.α. (χωρίς την εμπλοκή τρίτων), αναμένοντας στα επόμενα χρόνια κερδοφορία με την πρόοδο της υλοποίησης των projects π.χ. στις παραχωρήσεις, εισπράττοντας τις λεγόμενες, όπως αναφέρουν αναλυτές, εμπροσθοβαρείς ταμειακές ροές.

Επίσης, κατ’ εκτίμηση αναλυτών, σημαντικά έσοδα αναμένει η ΤΕΡΝΑ και ειδικότερα ο κατασκευαστικός τομέας από το «κομμάτι» της συντήρησης (βαριά ή πιο ελαφρά) των συμβάσεων (π.χ. οδικές παραχωρήσεις), ιδίως σε βάθος χρόνου και όταν ξεκινήσει η περίοδος λειτουργίας/ συντήρησης, με το ετήσιο όφελος να υπολογίζεται, πάντα βάσει εκτιμήσεων της αγοράς, σε δεκάδες εκατ. ευρώ ή ίσως σε μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ.

Η ανανέωση συμβάσεων και τα νέα έργα

Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι πέραν των ανεκτέλεστου που έχει συσσωρεύσει ο όμιλος, και προφανώς σταδιακά θα εκτελείται, άρα θα μειώνεται, στην αγορά θεωρούν ότι υπάρχουν νέα έργα προς διεκδίκηση, κάποια εκ των οποίων είναι ώριμα και άλλα θα έρθουν σε επόμενο χρονικό στάδιο.

«Στο μέλλον, πιστεύουμε ότι η ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε καλή θέση για να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των νέων έργων υποδομής που αναμένονται στην Ελλάδα μεσοπρόθεσμα. Μια γενική εκτίμηση για τη δυνητική αγορά υποδομών είναι ότι θα απαιτηθούν περίπου 40-50 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) τα επόμενα χρόνια, εκ των οποίων 8-10 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να δημοπρατηθούν τους επόμενους 18-24 μήνες (εν μέρει ως έργα ΣΔΙΤ, πράγμα που σημαίνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη που θα ανατεθούν θα επωφεληθούν επίσης από την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις παραχωρήσεις).

Επιπλέον, η ΤΕΡΝΑ προτίθεται να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως στη Ρουμανία, όπου αναμένονται προσφορές ύψους ~20 δισ. ευρώ για έργα μεταφορών έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, πέρυσι κέρδισε δύο σιδηροδρομικά έργα στη Ρουμανία σε συνεργασία με την Alstom, που αντιπροσωπεύουν ~0,7 δισ. ευρώ στο υπάρχον ανεκτέλεστο έργο. Τον Νοέμβριο, η ΤΕΡΝΑ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την ουκρανική UKRHYDROENERG, για την κοινή ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και έργων αντλιοστασίου στην Ουκρανία, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Τα έργα που θα αναπτυχθούν από κοινού περιλαμβάνουν την Αντλιοταμίευση PSPP του Δνείστερου (1263 MW) και το Νέο Αντλιοστάσιο (220 MW). Τα παραπάνω έργα δεν περιλαμβάνονται στο ανεκτέλεστο έργο, καθώς εξαρτώνται από μια ειρηνευτική συμφωνία και την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης, αλλά αυτό υποδηλώνει το διεθνές αναπτυξιακό δυναμικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», αναφέρονταν σε πρόσφατη ανάλυση της Piraeus Sec.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος έχει δώσει προσφορές ή συμμετέχει σε διαγωνισμούς για συμβάσεις πολλών δις ευρώ συνολικά, όπως τα 2 οδικά ΣΔΙΤ στη Β. Ελλάδα (αξίας 700 εκατ. συνολικά), η ΠΥΡΚΑΛ (420 εκατ.), οι νέες φυλακές Ασπροπύργου ( 765 εκατ., με ΦΠΑ), σε σιδηροδρομικά έργα, για το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου, την επέκταση του Μετρό στο Ίλιον και πλήθος ακόμα διαγωνισμών, από τους οποίους, βάσει και της μέχρι τώρα εμπειρίας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διεκδικεί σημαντικό μερίδιο της «πίτας».