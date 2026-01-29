Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Παρά την αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, η κατάσταση παραμένει καταστροφική και οι προμήθειες είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού».

Οι κυβερνήσεις δέκα χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Καναδά και της Βρετανίας, παρότρυναν χθες Τετάρτη αυτή του Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τόνισαν ότι η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει «καταστροφική».

«Παρά την αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, η κατάσταση παραμένει καταστροφική και οι προμήθειες είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού», στηλίτευσαν τα υπουργεία Εξωτερικών του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Βρετανίας στην κοινή ανακοίνωσή τους.

«Το Ισραήλ συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, που συμπεριλάμβανε τη δέσμευση να εισέρχεται και να διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς παρεμβάσεις, ανθρωπιστική βοήθεια σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο», θυμίζουν στο κείμενο.

Ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να «λάβει επειγόντως τα απαραίτητα μέτρα» ώστε να εγγυηθεί ότι θα μπορούν να δρουν «διεθνείς ΜΚΟ (...) στη Γάζα, αίροντας ιδίως της αυστηρές προϋποθέσεις για τις εγγραφές τους», καθώς και να ανοίξει ξανά «όλες» τις συνοριακές διελεύσεις, εφαρμόζοντας πάνω απ’ όλα το σχέδιο που είχε αναγγελθεί για να λειτουργήσει εκ νέου η διέλευση στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η ανακοίνωση των δέκα χωρών δημοσιοποιήθηκε μετά τον επαναπατρισμό του τελευταίου λειψάνου ισραηλινού ομήρου τη Δευτέρα, που απαιτούσε το Ισραήλ προτού υπάρξει οποιαδήποτε συνέχεια των διαπραγματεύσεων για την αποκατάσταση της ειρήνης, γενονός που θεωρήθηκε πως άνοιξε τον δρόμο για να λειτουργήσει ξανά η διέλευση στη Ράφα, κρίσιμη για τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το ζητούν εδώ και καιρό ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα, όμως η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ήδη πως θα επιτρέψει μόνο την «περιορισμένη» επαναλειτουργία της, αποκλειστικά για πεζούς, και με «πλήρη μηχανισμό» ελέγχων ασφαλείας από το Ισραήλ.

Στην ανακοίνωση των 10 χωρών καταδικάζεται ακόμη η κατεδάφιση από τις ισραηλινές αρχές της έδρας του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στην ανατολική Ιερουσαλήμ την 20ή Ιανουαρίου.

«Αυτή η ενέργεια άνευ προηγουμένου από κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εναντίον θεσμού των Ηνωμένων Εθνών σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη απαράδεκτη κίνηση με σκοπό την υπονόμευση της δυνατότητας του θεσμού να δρα», σημειώνεται.

Η εγκατάσταση που καταστράφηκε δεν χρησιμοποιείτο από την UNRWA μετά την απαγόρευση πριν από έναν χρόνο κάθε δραστηριοποίησης της στην ισραηλινή επικράτεια από την κυβέρνηση Νετανιάχου, που κατηγορεί την υπηρεσία για σχέσεις με τη Χαμάς.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν καταγγείλει ότι υπάλληλοι της υπηρεσίας πήραν μέρος στην έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2024 πως απολύθηκαν εννιά από τους υπαλλήλους του στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας πως πράγματι θα μπορούσαν να ενέχονται, διευκρινίζοντας όμως πως η επιτροπή έρευνας που σχημάτισε δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν από το Ισραήλ για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών του.

