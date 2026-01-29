Επανέρχεται το ενδεχόμενο ΑΜΚ έως 120 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα τους προσεχείς 2-3 μήνες. Η διεύρυνση της μετοχικής διασποράς και ο στόχος για portfolio 1 δισ. ευρώ.

Μπορεί η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Trastor, που αναμένονταν από τα «μέσα» του 2025 να μεταφέρθηκε για επόμενο χρονικό στάδιο, όπως είχε αναφέρει το insider.gr, ωστόσο, φαίνεται ότι η ΑΕΕΑΠ δεν έχει «παρατήσει» το εγχείρημα και οδεύει προς αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει την απαιτούμενη διασπορά (στη μετοχή της) αλλά και να στηρίξει το επενδυτικό της πλάνο με στόχο χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 δισ. ευρώ.

Προφανώς, και δεδομένου ότι μέχρι στιγμής τόσο σε επίπεδο συναλλαγών (σε ακίνητα) όσο και σε χρηματιστηριακό κυριαρχούν οι εγχώριες «δυνάμεις» παρά τα διεθνή κεφάλαια ή σχήματα, παραμένει ένα (ακόμα) ζητούμενο οι «πηγές» από τις οποίες η ΑΕΕΑΠ θα αντλήσει τα (θεσμικά ή ιδιωτικά) κεφάλαια, αν δηλαδή η ΑΜΚ καλυφθεί από την εγχώρια αγορά ή αν ο βασικός μέτοχος θα επιδιώξει / καταφέρει να προσελκύσει και ξένους επενδυτές. Σήμερα, ως γνωστόν, το 98,34% του μετοχικού της κεφαλαίου της Trastor ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Να θυμίσουμε, πάντως, ότι τα περισσότερα deals στην εγχώρια αγορά ακινήτων, σε ΑΕΕΑΠ ή όχι, αφορούσαν σε εγχώριους εμπλεκόμενους, επιχειρηματικούς πόλους, τράπεζες, εταιρείες, developers παρά σε ξένη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση, και όσον αφορά στην Trastor, η τάση αυτή θα επιβεβαιωθεί ή όχι εφόσον η ΑΕΕΑΠ τελικά «πατήσει το κουμπί» της ΑΜΚ, ακόμη και πριν το Πάσχα, ενδεχομένως εντός Μαρτίου, όπως αναφέρουν κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς.

Η διασπορά και το αναπτυξιακό προφίλ

Με τα παλιά δεδομένα, όπως τότε είχαμε αναφέρει, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΕΕΑΠ, υπό τον κ. Τάσο Καζίνο, η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξή της προς ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι η Trastor έχει τη δυνατότητα να αντλήσει μέρος των επόμενων επενδύσεών της και από το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο βρίσκεται στην ιδιοκτησία του βασικού της μετόχου. Η αύξηση κεφαλαίου 120 εκατ. ευρώ αποφασίστηκε την περσινή άνοιξη και εφόσον δεν αλλάξει κάτι, η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετάσχει με περίπου 60 εκατ. ευρώ, ώστε η διασπορά της μετοχής να διαμορφωθεί στο 15%–17%.

Όπως σημείωνε η διοίκηση της εισηγμένης, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε ποιοτικά γραφεία και αποθήκες, ενώ επέκταση σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, φοιτητικές εστίες ή οικιστικά, θα εξεταστεί μελλοντικά σε ένα επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Επίσης, δεν υπάρχουν σχέδια επέκτασης σε άλλη χώρα πέραν της Κύπρου στην οποία έχει εξαγοράσει ένα πύργο μικτών χρήσεων, ενώ, ό,τι εξετάζεται αφορά κυρίως σε ποιοτικά γραφεία.

Το mega logistics

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2025 η ΑΕΕΑΠ γνωστοποιούσε την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Μίλητος Ανώνυμη Κτηματική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», κατόπιν της υπογραφής του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών ανακοίνωσε η Trastor σε συνέχεια της υπογραφής του από 23.05.2024 δεσμευτικού προσυμφώνου.

Όπως σημειώνεται, η Μίλητος είναι ιδιοκτήτρια ενός υπερσύγχρονου κέντρου εμπορικής αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 74.829 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο και αναμένεται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τo πρότυπo LEED Gold, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τrastor Property Investments για υπεύθυνες και βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχονταν σε 53,7 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε αναφέρει ο κ. Καζίνος, «με την ολοκλήρωσή της, η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων (GAV) της Trastor αναμένεται να υπερβεί τα 800 εκατ., με τα ακίνητα logistics να αντιπροσωπεύουν περίπου το 28% του συνολικού χαρτοφυλακίου και το 54% αυτών να αφορά εγκαταστάσεις με πράσινα χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% του χαρτοφυλακίου logistics έχει αναπτυχθεί κατά την τελευταία πενταετία, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ των πλέον σύγχρονων σε όρους ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών». Προ ημερών, μόλις, η ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι το project πιστοποιήθηκε με LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Εταιρείας στην αιχμή των σύγχρονων, βιώσιμων επενδύσεων logistics στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ακίνητο εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα φετινά έσοδα από μισθώματα της εταιρείας κατά το ποσό των 5,4 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση ρευστότητας

Θυμίζουμε, επίσης, ότι στις 09.12.2025 προχώρησε στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 95.000.000 ευρώ, με κάλυψη από την Eurobank (η οποία ορίστηκε και ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων). Το κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΑΕΕΑΠ, ενώ ποσό έως 71,3 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο στοχεύει στη συνέχιση της ανάπτυξης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της.