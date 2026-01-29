Metlen: Η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία στη διεκδίκηση της μονάδας αλουμινίου στη Δουνκέρκη

Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει στενά τη συμφωνία και επιδιώκει να διατηρήσει αυτή τη στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Στον «μαραθώνιο» για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque, του μεγαλύτερου χυτηρίου αλουμινίου της Ευρώπης, παραμένει η Metlen ως η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία ανάμεσα στους υποψήφιους αγοράστες, όπως αναφέρει άρθρο της Les Echos.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, έξι ξένοι διεκδικητές -αλλά κανένα γαλλικό όνομα- έχουν καταθέσει προκαταρκτικές προσφορές: η EGA, η Alba, η Metlen, μία ιαπωνική εταιρεία και δύο ακόμη παίκτες.

Ένας από αυτούς, που αντιμετωπίζει ήδη σφοδρή κριτική από τα συνδικάτα, είναι ο πρώην ιδιοκτήτης της, η Rio Tinto. Μέτοχος του χυτηρίου από το 2007 έως το 2018, ο αγγλοαυστραλιανός όμιλος προχώρησε σε περικοπές προσωπικού πριν πουλήσει την Aluminium Dunkerque στον Ινδό επιχειρηματία Sanjeev Gupta, ο οποίος έκτοτε έχει εμπλακεί σε αναταραχές. Οι 750 εργαζόμενοι ζητούν τώρα την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Η έκκλησή τους, η οποία είναι σίγουρα πιο ηχηρή σήμερα εν όψει των δημοτικών εκλογών, έχει σαφώς εισακουστεί. Σύμφωνα με επιβεβαιωτικές πηγές, η Bpifrance έχει προσκληθεί από την Aluminium Dunkerque και τον μέτοχό της, το αμερικανικό fund AIP, να διενεργήσει δέουσα επιμέλεια με σκοπό την υποστήριξη ενός ή περισσότερων υποψηφίων.

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι ήταν «σε επαγρύπνηση», αλλά περιοριζόταν να παραπέμπει στον έλεγχο των ξένων επενδύσεων από το Bercy. Αυτό είναι ένα επιπλέον βήμα.

Υπό στενή παρακολούθηση η κατάσταση

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι έχει συναντηθεί με τη διοίκηση και τα συνδικάτα, όπως αναφέρει η Les Echos.

Η διαδικασία ελέγχου των ξένων επενδύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν προχωρήσει η εξαγορά από ξένο όμιλο, η κυβέρνηση θα είναι εξαιρετικά αυστηρή ως προς τη διασφάλιση της διατήρησης αυτής της στρατηγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, της προστασίας των θέσεων εργασίας και της συνέχισης των ήδη δρομολογημένων έργων αποανθρακοποίησης».

Αν και σε αυτό το στάδιο δεν έχει καταθέσει προσφορά, η κρατική τράπεζα εξετάζει εδώ και καιρό τον φάκελο, χωρίς αυτό να αποτελεί άμεση εντολή της κυβέρνησης.

Η συμμετοχή της Bpifrance ως μειοψηφικού μετόχου αποτελεί «μία επιλογή μεταξύ άλλων», αναφέρει το Bercy, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες εγγυήσεις που θα πρέπει να παράσχει ο μελλοντικός αγοραστής ως προς τη συνέχιση των επενδύσεων και των έργων εφοδιασμού για τη γαλλική και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.