Car sharing: Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Surprice Car Rental και Caroo

Με αυτή τη στρατηγική συμμαχία, η Surprice Car Rental επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις κινητικότητας και να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με υπηρεσίες που αντανακλούν τις διεθνείς τάσεις του mobility.

Η Surprice Car Rental προχωράει στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Caroo, ελληνική εταιρεία στο χώρο του car sharing, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών κινητικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο κοινό όραμα των Surprice & Caroo να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες και οι κάτοικοι αστικών κέντρων αποκτούν πρόσβαση στο αυτοκίνητο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία, άνεση και ελευθερία.

Με ισχυρή διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και βαθιά τεχνογνωσία στον χώρο των ενοικιάσεων, η Surprice αξιοποιεί το παγκόσμιο αποτύπωμά της για να φέρει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σύγχρονες λύσεις mobility. Σε συνδυασμό με το καινοτόμο μοντέλο της Caroo, η συνεργασία δημιουργεί μια νέα, ολοκληρωμένη πρόταση μετακίνησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη και ενισχύει την ανάπτυξη έξυπνων τουριστικών προορισμών.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ενοικιάσεις που βασίζονται σε σταθερούς σταθμούς, το μοντέλο car sharing επιτρέπει τη διαθεσιμότητα οχημάτων σε ολόκληρη την πόλη. Οι χρήστες μπορούν να παραλαμβάνουν και να επιστρέφουν το όχημα οπουδήποτε εντός της προκαθορισμένης ζώνης, χωρίς αναμονές και χωρίς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία μετακίνησης άμεση, απλή και πλήρως προσαρμοσμένη στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

«Η συνεργασία μας με την Caroo αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στην εξέλιξη του mobility της Surprice. Θα δοκιμαστει πυλωτικα στην Ελλάδα το επόμενο εξάμηνο με σκοπό τη διεθνή ανάπτυξη του προϊόντος.», δήλωσε ο κ. Νίκος Πασπαλάκης, CEO της Surprice Car Rental.