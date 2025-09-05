Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: «Χάσαμε Ινδία και Ρωσία προς όφελος της σκοτεινής Κίνας»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» προς όφελος της Κίνας, μετά τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο, όπου οι ηγέτες τους στάθηκαν στο πλευρό του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Φαίνεται πως χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από τη βαθιά, σκοτεινή Κίνα. Ας έχουν μαζί ένα μακρύ και ευήμερο μέλλον!», έγραψε ο Τραμπ σε καταχώρισή του στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ντόναλντ Τραμπ
Κίνα
Ρωσία
Ινδία
ΗΠΑ

