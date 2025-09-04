Μαρινάκης για διασύνδεση με Κύπρο: Δεν είχαμε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της κάθε μορφής παραβατικότητας είναι ένα διαρκές, καθημερινό στοίχημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ο πρωθυπουργός έχει πει εδώ και πολύ καιρό ότι μία πολύ σημαντική διάσταση είναι ο επιμερισμός του κόστους, κανείς δεν προτείνει ότι το έργο πρέπει να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον Έλληνα φορολογούμενο, λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για το έργο... ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε τη συνέχιση του έργου. Επίσης, στη γνώση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το GSI. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαρίσει τη θέση της η κυπριακή πλευρά, επαναλαμβάνουμε πως το έργο είναι καίριας σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τη συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου.

«Το ερχόμενο Σάββατο ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους πολίτες και την κοινωνία, θα μιλήσει για το παρόν και το μέλλον της χώρας, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος να μιλήσομε για το χθες, το οποίο έχει κριθεί από τις βουλευτικές εκλογές και την ίδια την ιστορία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση για το πώς απαντά η κυβέρνηση στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με πόρισμα του Χημείου του κράτους για την τραγωδία των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «το τι ισχύει και τι δεν ισχύει το αποφασίζει η Δικαιοσύνη, εμείς βγάζουμε συμπεράσματα, όχι πορίσματα. Είναι σαφές ότι τα κόμματα των χαμένων βαγονιών και του ξυλολίου, αλλά και κάποια μέσα ενημέρωσης έπαιξαν με το θυμικό της κοινωνίας και τον πόνο των συγγενών στήνοντας την πιο χυδαία επιχείρηση διαστρέβλωσης και προπαγάνδας. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό».

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι το πόρισμα για την πυρόσφαιρα έχει κατατεθεί στον ΕΔΟΑΣΑΜ, ο οποίος και θα το μεταφράσει και θα το παραδώσει στον ανακριτή.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «στη μεθαυριανή ομιλία του πρωθυπουργού πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε το Δημογραφικό, το οποίο πάντως χρήζει και άλλων παρεμβάσεων πέραν των μέτρων οικονομικής στήριξης. Στο Μεταναστευτικό να αναμένετε από την κυβέρνηση αυστηροποίηση των κανόνων αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά στη νόμιμη μετανάστευση θα δώσουμε έμφαση στις διακρατικές συμφωνίες και στις διαδικασίες διάκρισης ανάμεσα σε παράνομους και νόμιμους μετανάστες».

Επίσης και σε ερώτηση για νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εκλογή νέου Μητροπολίτη στα Χανιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν υπήρξε καμία παρέμβαση και καμία εμπλοκή της κυβέρνησης ή κεντρικά του Μεγάρου Μαξίμου στη συγκεκριμένη διαδικασία». Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός έχει πει νομιμότητα παντού με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει τους κανόνες, οι Αρχές πλέον οδηγούν τους εγκληματίες στην Δικαιοσύνη και αυτή τους κρίνει. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω σε αυτό, και αυτό δείχνει ποιος έχει βούληση να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα».

Σε ερώτηση για το εάν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, είχε λάβει γνώση για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην προ ολίγων ημερών απάντηση του κ. Μυλωνάκη στη Βουλή λέγοντας ότι «ο κ. Μυλωνάκης απάντησε στη Βουλή με κάθε λεπτομέρεια, ήταν σαφής σε ό,τι έχει πει, απέκρουσε τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Επιπλέον και σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της κάθε μορφής παραβατικότητας είναι ένα διαρκές, καθημερινό στοίχημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Θα ήταν αφελές και ουτοπικό να πει κανείς ότι μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς. Ωστόσο μπορεί να μειωθεί δραστικά. Η κυβέρνηση της ΝΔ πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις μετατρέπει το "νομιμότητα παντού" από κούφια υπόσχεση σε πολιτική με αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι με πολιτική βούληση και σχέδιο παράγει απτά αποτελέσματα καταφέρνοντας να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και δικαίου μεταξύ των πολιτών», τόνισε και έκανε ειδική αναφορά σε παραδείγματα.

«Παραβατικοί και εγκληματίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν, δυστυχώς, να υπάρχουν. Πλέον, όμως γνωρίζουν, ότι υπάρχει ένα κράτος που εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αναμόρφωση του πλαισίου επιστροφών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Όπως είπε βάσει αυτού, μεταξύ άλλων: Α. Ενισχύονται τα εργαλεία της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την αποτροπή καταχρήσεων στο σύστημα ασύλου και τη διευκόλυνση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών. Β. Εισάγεται η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής στη χώρα, με ποινή φυλάκισης 2 έως 5 έτη και ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ. Γ. Καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μέσω μακροχρόνιας παράνομης διαμονής 7 ετών και περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με στόχο την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. Δ. Προβλέπεται η δυνατότητα διοικητικής κράτησης έως και 24 μήνες, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα από την υποβολή αντιρρήσεων. Ε. Συντομεύεται η προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση σε 14 ημέρες, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επιτήρησης. ΣΤ. Διευρύνεται η έννοια της «χώρας επιστροφής», ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τη χώρα συνήθους διαμονής, αλλά και την ασφαλή τρίτη χώρα και την πρώτη χώρα ασύλου, εφόσον η αίτηση απορριφθεί ως απαράδεκτη. Ζ. Επικαιροποιούνται τα κριτήρια κινδύνου διαφυγής. Γίνονται πιο αντικειμενικά και αυστηρά. Η. Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Συμπερασματικά επεσήμανε ότι «τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των πολιτικών μας έχουν αποδείξει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση καθώς, παρά την πίεση των προηγούμενων μηνών από την Βόρεια Αφρική οι ροές, ειδικά προς την Κρήτη έχουν μειωθεί. Τον Αύγουστο στην Κρήτη καταγράφηκαν 689 αφίξεις έναντι 3.624 τον Ιούλιο, εκ των οποίων οι 2.642 σημειώθηκαν μόλις την πρώτη εβδομάδα, πριν τεθεί σε ισχύ η τροπολογία για την αναστολή ασύλου. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη εθνική μεταναστευτική πολιτική που θα προστατεύει τα σύνορά της, προς όφελος των πολιτών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο».

Ακολούθως επεσήμανε ότι καταγράφεται «ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση το πρώτο επτάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, το θετικό, κατά 319.843 θέσεις εργασίας, ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001, που ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων. Μάλιστα ξεπέρασε ακόμη και το ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024, που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας». Έδωσε επίσης περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία.

«Ολοκληρώθηκε πριν από τον συμβατικό χρόνο η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης τρένων ETCS σε 100 αμαξοστοιχίες, οι οποίες έχουν πλέον αναταγμένο - ανακαινισμένο ETCS on board (επί συρμού)», ανέφερε ακόμη ο κ. Μαρινάκης. Τόνισε ότι «τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν 6 trial runs, δηλαδή δοκιμαστικές λειτουργίες, στους 6 τύπους μηχανών που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στον στόλο όλου του δικτύου.

Η πρώτη πράξη του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ήταν να στείλει επιστολή στην Hellenic Train ότι πρέπει να ορίσει άμεσα ημερομηνίες εκπαίδευσης των μηχανοδηγών στο ETCS, ώστε κάθε μηχανοδηγός να μπορεί να ενεργοποιεί το σύστημα και να φρενάρει το τρένο αυτόματα όταν παραβιάζεται ένας κανόνας».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε μέτρα προς όφελος των καταναλωτών που εξήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. «Καταρχάς, το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών για τρεις μήνες από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, θα καταστεί μόνιμο», τόνισε.

«Σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού προχωρά η κυβέρνηση καθώς, αποφασίστηκε η ετήσια επιπρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, στο ποσό που, ήδη, αφορά στην ενίσχυση και των 63 αθλητικών Ομοσπονδιών, για τις εθνικές ομάδες τυπικών αθλητών και ΑμεΑ, μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων», ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ανέφερε ότι το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «I. Βελλίδης» στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.