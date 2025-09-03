Λαβρόφ: Επιδιώκουμε να αναγνωριστούν ως ρωσικές οι ουκρανικές επαρχίες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητεί από το Κίεβο να παραδώσει στη χώρα του τέσσερις επαρχίες, την προσάρτηση των οποίων έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο του 2022, επιπλέον της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, και να δεσμευθεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία επιθυμεί η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει ως μέρος του εδάφους της τις ουκρανικές επαρχίες που θέλει να προσαρτήσει, προκειμένου η ειρήνη στην Ουκρανία «να έχει διάρκεια», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Ουκρανία και οι δυτικοί της σύμμαχοι θεωρούν τους όρους αυτούς απαράδεκτους. Από την πλευρά του το Κίεβο απαιτεί από τον ρωσικό στρατό να αποσυρθεί πλήρως από το ουκρανικό έδαφος.

«Προκειμένου η ειρήνη να έχει διάρκεια, οι νέες εδαφικές πραγματικότητες που έχουν προκύψει (…) θα πρέπει να αναγνωριστούν και να επισημοποιηθούν με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ουκρανός ομόλογός του Αντρίι Σιμπίχα αμέσως αντέδρασε: «Μια νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων. Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τους βίαιους στόχους της και δεν δείχνει την παραμικρή πρόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», έγραψε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό αποδεικνύει ότι, χωρίς άσκηση πίεσης και χρήση ισχύος, οι ορέξεις του επιτιθέμενου απλώς μεγαλώνουν. Έχει έρθει η ώρα να πληγεί η ρωσική πολεμική μηχανή με σοβαρές κυρώσεις», τόνισε.

Η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει το Ντονμπάς – τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ—το οποίο δεν ελέγχει πλήρως, αλλά στον νότο είναι διατεθειμένη να παγώσει η σύγκρουση κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου, διαβεβαίωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Τουρκία η οποία φιλοξένησε τρεις γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας φέτος.

Ο ρωσικός στρατός έχει υπό τον έλεγχό του περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους και η Μόσχα απαιτεί την προσάρτηση, εκτός από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ (στα ανατολικά), των νότιων επαρχιών Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ