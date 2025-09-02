Φίτσο σε Πούτιν: Η Σλοβακία θέλει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία

Οι δηλώσεις αυτές του πρωθυπουργού αυτού του κράτους μέλους της ΕΕ έρχονται σε αντίθεση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Σλοβακία θέλει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία και αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream, δήλωσε σήμερα ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις αυτές του πρωθυπουργού αυτού του κράτους μέλους της ΕΕ έρχονται σε αντίθεση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδιώκει να απομακρυνθεί από τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας για να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, και έρχονται σε μια κρίσιμη φάση των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μέλος της ΕΕ, η Σλοβακία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο και ο Φίτσο, γνωστός για τις φιλορωσικές θέσεις του, έχει επικρίνει επανειλημμένα την υποστήριξη των Βρυξελλών προς την Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής του 2022.

Οι Σλοβακία και Ουγγαρία, δύο χώρες μέλη της ΕΕ, στις οποίες έχουν αναδειχθεί λαϊκιστικές κυβερνήσεις, έχουν επιδιώξει να διατηρήσουν πολιτικούς δεσμούς με τη Ρωσία, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε πετρέλαιο.

«Θέλω να δηλώσω ανοιχτά ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Φίτσο κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πούτιν στο περιθώριο των εορτασμών της επετείου της Κίνας για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο.

«Ας επιστρέψουμε σε αυτό που ήταν συνηθισμένο για τις χώρες όσον αφορά την οικονομική συνεργασία», πρόσθεσε.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τις δεκαετιών ενεργειακές σχέσεις της με τον πρώην κορυφαίο προμηθευτή φυσικού αερίου, τη Μόσχα, και στοχεύει στη σταδιακή κατάργηση όλων των ρωσικών εισαγωγών ενέργειας μέχρι το τέλος του 2027.

Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτίθενται στο σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις θα αυξήσει τις τιμές της ενέργειας.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ασφαλή και τακτική προμήθεια φυσικού αερίου που λαμβάνουμε μέσω του TurkStream», δήλωσε ο Φίτσο στον Πούτιν κατά τη συνάντηση τους.

Ο TurkStream παραμένει ο μόνος αγωγός που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, μετά τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022 και καθώς η διέλευση μέσω Ουκρανίας σταμάτησε την 1η Ιανουαρίου.

Η Σλοβακία έχει μέχρι στιγμής φέτος εισαγάγει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω της Ουγγαρίας, η οποία αποτελεί την πιο άμεση σύνδεσή της με τον αγωγό TurkStream, σύμφωνα με στοιχεία της σλοβακικής εταιρείας διαμετακόμισης EUstream.

Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο για την αύξηση της διασυνοριακής χωρητικότητας ροής φυσικού αερίου από την Ουγγαρία στη Σλοβακία, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου που προέρχεται από τον αγωγό Turkstream, σε 4,4 bcm από 3,5 bcm.

Εν τω μεταξύ, ο Φίτσο δήλωσε ότι η Σλοβακία επανεκκίνησε την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες, μια υπηρεσία που είχε ανασταλεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είπε ότι η Σλοβακία ενδιαφέρεται επίσης για ρωσικές εταιρείες που ενδεχομένως συμμετέχουν σε ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο, ένα έργο που η κυβέρνηση σκοπεύει να χορηγήσει στην αμερικανική εταιρεία Westinghouse.

Ο Φίτσο θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στην πόλη Ούζχοροντ της δυτικής Ουκρανίας, είπε.

Η συνάντηση αυτή είχε προγραμματιστεί προηγουμένως να πραγματοποιηθεί στην ανατολική Σλοβακία.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων, οι οποίες σταμάτησαν προσωρινά τις ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ