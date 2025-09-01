Καραγκούνης: Το υπουργείο Εργασίας θα ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς της ΔΥΠΑ

«Το υπουργείο Εργασίας θα στηρίξει και θα ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με οποιαδήποτε μορφής εργασίας και στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων αξιολογούμε για βελτίωση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ισχύει από το 1988» , ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας και Απασχόλησης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη.

«Το υπουργείο Εργασίας θα στηρίξει και θα ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με οποιαδήποτε μορφής εργασίας και στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων αξιολογούμε για βελτίωση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που ισχύει από το 1988» , ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας και Απασχόλησης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη σχετικά με την απόφαση της διακοπής της αποζημίωσης, λόγω μη ληφθείσας άδειας από τους συμβασιούχους καθηγητές των σχολών της ΔΥΠΑ και την αναδρομική επιστροφή τους σε βάθος πεντετίας.

Ο υφυπουργός, υπογράμμισε ότι «έχουμε αποδείξει ότι προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζομένους» και ειδικότερα «στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς». Ο κ. Καραγκούνης, διευκρίνισε ότι «δεν έχει ζητηθεί από κανέναν συμβασιούχο καθηγητή των σχολών ΔΥΠΑ τίποτα» και «έχω την επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ ότι δεν υπάρχει καμία αναζήτηση περί αναδρομικών» Το σημαντικό που θα πρέπει να κρατηθεί είναι ότι υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά και η βούληση του Υπουργείου είναι να στηρίξουμε όσο περισσότερο τους εκπαιδευτικούς»

Ο κ. Καραγκούνης, σχολιάζοντας τις γενικότερες αναφορές του βουλευτή του ΚΚΕ «περί αντεργατικής επίθεσης» ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση στηρίζει τους εργαζόμενους όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Με 500 νέες θέσεις εργασίας, που είναι ρεκόρ 25ετίας, με μέτρα για την πληρωμή υπερωριών που μέχρι σήμερα δεν πληρωνόντουσαν. Με αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς στους ελέγχους και με πρόστιμα που ποτέ δεν είχαν επιβληθεί, σύμφωνα και με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες».

Ο υφυπουργός αναφερόμενος στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο είπε ότι «γίνονται πολύ σημαντικές αλλαγές υπέρ των εργαζομένων» και πρόσθεσε πως «θα αναμένω να δω ποια κόμματα θα στηρίξουν αυτές τις εξαιρετικά πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, με τις οποίες απλουστεύονται διαδικασίες για την επιτάχυνση προσλήψεων. Ενισχύονται οι εργαζόμενοι και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Την αύξηση της περιμέτρου των γυναικών που θα δικαιούνται το επίδομα κυοφορίας και λοχίας. Την θέσπιση του αφορολόγητου και ακατάσχετου του επιδόματος της γονικής άδεια. Την επικαιροποίηση μετά από 40 χρόνιας της νομοθεσίας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία υπέρ των εργαζομένων»

Για την δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες, που έχει απασχολήσει το δημόσιο διάλογο αναφορικά με τις ρυθμίσεις του νέο νομοσχεδίου ο κ. Καραγκούνης είπε ότι «ξεχνάμε να πούμε ότι ο εργαζόμενος θα λαμβάνει 40% προσαυξημένη την αμοιβή του - που σήμερα έτσι και αλλιώς μπορεί να την προσφέρει σε δύο εργοδότες- και πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο, καθώς εξακολουθεί να ισχύει το πλαφόν των συνολικών 150 ωρών υπερωριών, άρα είναι συγκεκριμένες οι ημέρες που μπορεί ένας εργαζόμενος. Δεν μεταβάλλεται το 48ωρο της εβδομαδιαίας εργασίας. Δεν αλλάζει το 11ωρο της υποχρεωτικής ανάπαυσης και βεβαίως αναφέρεται ρητώς ότι ο εργαζόμενος εάν θέλει θα προσφέρει αυτή την υπερεργασίας και η άρνηση παροχής της δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία απόλυσης.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, από την πλευρά του ζήτησε να παρθεί πίσω η απαράδεκτη απόφαση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη διακοπή της αποζημίωσης, λόγω μη ληφθείσας άδειας και για επιστροφή αναδρομικών από τους συμβασιούχους που εργάζονται στις σχολές της Δ.ΥΠΑ. Η απόφαση αυτή είπε ο βουλευτής, δείχνει πως η κυβέρνηση θέλει ένα δημόσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ΣΕΒ και τη ΔΥΠΑ να λειτουργεί ως δουλεμπορικό γραφείο που αντιμετωπίζει τους εργαζομένους ως κόστος. Ειδσικότερα, ο κ. Συντυχάκης είπε ότι η ΔΥΠΑ αποφάσισε μέσα στο καλοκαίρι τη διακοπή της αποζημίωσης λόγω μη ληφθείσας κανονικής άδειας που λάμβαναν κατά την απόλυσή τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι στα σχολεία της Δ.ΥΠ.Α.. Αποζημίωση, την οποία λαμβάνουν και όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του Υπ. Παιδείας. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφό της προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις η ΔΥΠΑ, ζητά να αποσταλούν τα στοιχεία όλων των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν στα σχολεία της ΔΥΠΑ από το 2020, ώστε να επιστραφούν αναδρομικά οι εν λόγω αποζημιώσεις σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή, ζητά να της επιστρέψουν οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί ως και 4.000 ευρώ ο καθένας, με άλλα λόγια περίπου το μισό του ετήσιου εισοδήματος τους. Ταυτόχρονα, η ΔΥΠΑ δεν έχει καταβάλει για το σχολικό έτος 2024-25 στους εκπαιδευτικούς αυτούς ούτε καν τις διαφορές στα μισθολογικά κλιμάκια και πρόσθεσε « η ΔΥΠΑ αντί για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στις σχολές της Δ.ΥΠ.Α, που εργάζονται για χρόνια σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας, ανασφάλειας, με χαμηλούς μισθούς και μένουν άνεργοι το καλοκαίρι, είναι εξοργιστικό να ζητά από τους εργαζόμενους και τα «ρέστα». Η αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας άδειας δεν αποτελεί «προνόμιο», αλλά νομική υποχρέωση του εργοδότη και εφαρμόζεται σε όλο το Δημόσιο» και τόνισε πως «η απόφαση αυτή της Δ.ΥΠ.Α. είναι κατάφωρα άδικη, προκαλεί τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των εργαζόμενων και επιβεβαιώνει την αδιαφορία του συστήματος απέναντι σε εκπαιδευτικούς και σπουδαστές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις προς όφελος των συμφερόντων του κεφαλαίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ