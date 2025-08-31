Πολιτική | Ελλάδα

Βουλή: Την Τρίτη αρχίζει η επεξεργασία του ν/σ για κοινωνική κατοικία, ενίσχυση των τριτέκνων και ΑμεΑ

Βουλή: Την Τρίτη αρχίζει η επεξεργασία του ν/σ για κοινωνική κατοικία, ενίσχυση των τριτέκνων και ΑμεΑ
Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, εισάγεται προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- (α) η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, (β) η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά, (γ) η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη, κά.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

