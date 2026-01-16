Έρχονται διαφημίσεις στο ChatGPT

Διαφημίσεις στο ChatGPT τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει να δοκιμάζει η OpenAI, επιδιώκοντας να αποκομίσει μια νέα ροή εσόδων.

Διαφημίσεις στο ChatGPT τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει να δοκιμάζει η OpenAI, επιδιώκοντας να αποκομίσει μια νέα ροή εσόδων.

Η OpenAI τόνισε πως σε Plus, Pro και Enterprise δεν θα υπάρξουν διαφημίσεις, αλλά σχεδιάζει να ξεκινήσει τις δοκιμές τους με ενήλικες χρήστες στις ΗΠΑ. Μάλιστα, αφού έκανε διαθέσιμη την προσφορά χαμηλού κόστους Go στις ΗΠΑ την Παρασκευή, ξεκαθάρισε πως οι χρήστες που θα επιλέξουν αυτό το πρόγραμμα θα βλέπουν επίσης διαφημίσεις.

Η εταιρεία υπέγραψε συμφωνίες αξίας άνω των 1,4 τρισ. δολαρίων το 2025 και ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, επεσήμανε τον Νοέμβριο ότι η startup βρίσκεται καθ' οδόν για πολλά δισ. δολάρια σε έσοδα.

Η εισαγωγή διαφημίσεων στο ChatGPT θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να εκπληρώσει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις δαπανών της, καθώς η ψηφιακή διαφήμιση αποτελεί εδώ και καιρό την «cash cow» για άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google και η Meta.