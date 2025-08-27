Χατζηδάκης από Θεσσαλονίκη: Η Μακεδονία και η Θράκη είναι βασική προτεραιότητα

Είπε, ακόμα, ότι «η συμβολή του υπουργείου Εσωτερικών, σε αυτή την κατεύθυνση, και ειδικά του υφυπουργού αρμόδιου για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κώστα Γκιουλέκα, είναι ιδιαίτερα σημαντική».

«Η Μακεδονία και η Θράκη είναι για την κυβέρνηση μια βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για λόγους εθνικούς, αλλά και για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στη συνάντηση που είχε, στο Διοικητήριο, με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Κώστα Γκιουλέκα.

«Και αυτά δεν είναι θεωρίες, ούτε καλές προθέσεις, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Αν ρίξει κανείς μία ματιά στα δεκάδες, εκατοντάδες έργα που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλονίκη θα διαπιστώσει ότι πραγματικά καταβάλλεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε μέσα από τις αναγκαίες υποδομές, σε όλα τα επίπεδα, να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Είπε, ακόμα, ότι «η συμβολή του υπουργείου Εσωτερικών, σε αυτή την κατεύθυνση, και ειδικά του υφυπουργού αρμόδιου για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κώστα Γκιουλέκα, είναι ιδιαίτερα σημαντική».

«Έχουμε την ευκαιρία, ενόψει και της ΔΕΘ, να έχουμε μία μεγάλη γκάμα συναντήσεων με παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και νομίζω η συλλογή των πληροφοριών από όλους αυτούς τους φορείς θα μας βοηθήσει και θα βοηθήσει και τον πρωθυπουργό να καταρτίσει την ομιλία και αυτά που θα ανακοινώσει στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ διότι αυτή η συνεργασία η οποία είναι διαρκής όπως είναι διαρκές το ενδιαφέρον και εκπεφρασμένη η πολιτική βούληση του ίδιου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκφράζεται με συγκεκριμένα αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας και πρόσθεσε: «Χαιρόμαστε που συνεχίζουμε μία προσπάθεια, σύμφωνα και με την εντολή που έχουμε πάρει από τον πρωθυπουργό να σηκώσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη, και αγωνιζόμαστε με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μία στρατηγική πάνω από όλα με αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή, το να μπορούμε να μη μένουμε στην εποχή των δεσμεύσεων και των υποσχέσεων αλλά στην εποχή του να δίνουμε αυτά τα έργα, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, το flyover που κατασκευάζεται, η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά που παραδίδεται το πρώτο τρίμηνο του 2026. Όλα αυτά είναι τα δείγματα του πραγματικού και του έμπρακτου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τη Μακεδονία και της Θράκη. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, βαδίζουμε όμως συστηματικά».

Ο κ. Γκιουλέκας ξενάγησε τον κ. Χατζηδάκη στην έκθεση για την Επανάσταση του 1821 που στεγάζεται στο Διοικητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ