Νετανιάχου: Αναγνωρίζει για πρώτη φορά τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Πόντου

Για πρώτη φορά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει δημόσια ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντουστις αρχές του 20ού αιώνα, μια ιστορική δήλωση που έγινε κατά τη διάρκεια podcast, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Για πρώτη φορά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει δημόσια ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ού αιώνα, μια ιστορική δήλωση που έγινε κατά τη διάρκεια podcast, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

H δήλωσή του έγινε όταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας και παρουσιαστής, αρμενικής και ασσυριακής καταγωγής, ο Πάτρικ Μπεν Ντέιβιντ, τον ρώτησε γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, την ώρα που 193 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει το Ολοκαύτωμα και μάλιστα σε κάποιες, όταν υπάρχει άρνηση υπάρχει ποινή φυλάκισης 5 ετών, ακόμα και 5 ετών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε ότι νομίζει ότι η Κνεσέτ έχει περάσει σχετική απόφαση, αν και δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν ρωτήθηκε γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει έως τώρα, τότε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ απάντησε: «Μόλις το έκανα».

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, η χώρα έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε αναγνώριση, φοβούμενη ότι θα βλάψει τις σχέσεις της με την Τουρκία, η οποία αρνείται κατηγορηματικά κάθε είδους Γενοκτονία.

Όμως τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις με την Τουρκία είναι τεταμένες, με τους διπλωματικούς δεσμούς ουσιαστικά να έχουν ανασταλεί και τον πρόεδρο, τον Τούρκο πρόεδρο συχνά πυκνά να συγκρίνει το Ισραήλ με τους Ναζί εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.