Ευρεία σύσκεψη Τραμπ για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα - Συνάντηση των ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Ισραήλ σήμερα

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σε «ευρεία σύσκεψη», που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο θα προεδρεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (...) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, είπε ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ στο Fox News, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ προγραμματίζουν να διεξαγάγουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον αργότερα εντός της ημέρας.

