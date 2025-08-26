Πολιτική | Διεθνή

Ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ ελπίζει ότι η υπομονή του Τραμπ με τη Ρωσία θα εξαντληθεί

Newsroom
«Ελπίζω πως η υπομονή των δυτικών χωρών, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα εξαντληθεί. Γιατί όποτε εξαντλήθηκε η υπομονή του προέδρου Τραμπ, έλαβε μέτρα που επέτρεψαν να εξευρεθεί λύση», δήλωσε ο Στουμπ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ λάβει μέτρα που θα αναγκάσουν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η υπομονή του Τραμπ απέναντι στη Μόσχα θα «εξαντληθεί».

Ο Στουμπ, ο οποίος συνδέεται με δεσμούς φιλίας με τον Τραμπ παίζοντας γκολφ, και ο οποίος ηγείται μιας χώρας που μοιράζεται εκτενή σύνορα με τη Ρωσία μετέβη πρόσφατα μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης.

Επικαλέστηκε τους τελωνειακούς δασμούς που οι ΗΠΑ είπαν ότι θέλουν να επιβάλουν στην Ινδία αυτή την εβδομάδα.

«Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην Ινδία επειδή η Ινδία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αέριο και όπλα. Τώρα, αν ο πρόεδρος Τραμπ έκανε το ίδιο στις χώρες Α, Β και Γ, μπορεί να βλέπαμε επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Στουμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει συχνά τα θέματα του πολέμου και τις ειρήνης με το εμπόριο, απειλώντας να επιβάλει δασμούς 50% στο Νέο Δελχί, σε αντίποινα για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φινλανδία
Ρωσία
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ

