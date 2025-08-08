Βανς: Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος

Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήταν πολύ σαφής σχετικά με τους στόχους του, σχετικά με το τι θέλει να πετύχει στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα σχέδιο να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, ένα ζήτημα που σχεδιάζει να συζητήσει με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, σε συνάντηση που θα έχουν αργότερα σήμερα.

«Δεν έχουμε κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος. Δεν ξέρω τι θα σήμαινε να αναγνωρίσουμε πραγματικά ένα παλαιστινιακό κράτος, δεδομένης της έλλειψης μιας λειτουργικής κυβέρνησης εκεί», σημείωσε ο Βανς μιλώντας δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήταν πολύ σαφής σχετικά με τους στόχους του, σχετικά με το τι θέλει να πετύχει στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό».

Ο Βανς συναντά τον Λάμι στην Οικία Τσίβενινγκ Χάουζ, την εξοχική κατοικία στη νότια Αγγλία που χρησιμοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, στην αρχή ενός ταξιδιού στη Βρετανία, έχοντας μαζί την οικογένειά του.

Από την πλερά του ο Λάμι δήλωσε ότι θα συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας στη συνάντηση του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Μιλώντας μαζί με τον Βανς, είπε ότι οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ είναι «εξαιρετικές».

Φωτογραφία: @associatedpress

