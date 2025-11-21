«Καταρρέει» το Bitcoin στο χειρότερο μήνα από το κραχ του 2022

Η συνολική αξία της αγοράς να υποχωρεί κάτω από τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, σύμφωνα με την CoinGecko.

Συνεχίζεται και σήμερα η «βουτιά» του Bitcoin, διευρύνοντας τις απώλειες που καταγράφει εδώ και μέρες, γεγονός που μεγαλώνει τις ανησυχίες των επενδυτών πως ίσως να μην πρόκειται για μία προσωρινή, απότομη διόρθωση, αλλά για την αρχή ενός ακόμη τετραετούς κύκλου που θα μεταφραστεί σε ένα μακροπρόθεσμο sell-off.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε έως και 6,4% στα 81.629 δολάρια την Παρασκευή. Αυτή την ώρα προσπαθεί να ανακάμψει και διαπραγματεύεται στα 83.928,01 δολάρια, διολισθαίνοντας περίπου 3%.

Το Bitcoin έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας του μέσα στον Νοέμβριο, η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2022 και το κραχ που είχε συγκλονίσει τα crypto. Τότε η κατάρρευση του έργου stablecoin TerraUSD του Ντο Κουόνn τον Μάιο, πυροδότησε μια αλυσίδα εταιρικών πτωχεύσεων που κορυφώθηκαν με την καrάρρευση του ανταλλακτηρίου FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Το δεύτερο στην κατάταξη των crypto, το Ether υποχώρησε έως και 7,6% κάτω από τα 2.700 δολάρια και μια σειρά από μικρότερα tokens κατέγραψαν παρόμοιες μειώσεις.

Παρά το γεγονός πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι υπέρμαχος των crypto και αυξάνεται συνεχώς η θεσμική υιοθέτηση του, το Bitcoin έχει καταρρεύσει πάνω από 30% από τότε που εκτοξεύτηκε σε επίπεδο ρεκόρ στις αρχές Οκτωβρίου. Η πτώση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά ρευστοποιήσεων στις 10 Οκτωβρίου που εξαφάνισαν 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε μοχλευμένες στοιχηματικές πράξεις με token και έσβησε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη συνολική αγοραία αξία όλων των crypto.

Οι πιέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες 24 ώρες, με τις πρόσθετες ρευστοποιήσεις σε leveraged θέσεις να έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία του CoinGlass.

Το ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Οι αμερικανικές μετοχές, οι οποίες είχαν ανακάμψει λόγω του ανανεωμένου ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη μετά τα αισιόδοξα κέρδη της Nvidia, έχασαν τα κέρδη τους αργά την Πέμπτη εν μέσω ανησυχιών για τις εκτεταμένες αποτιμήσεις και αμφιβολιών για τη μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Δεκέμβριο.

«Το κλίμα σε όλους τους τομείς είναι απίστευτα άσχημο. Φαίνεται να υπάρχει μία καταναγκαστική πώληση στην αγορά και δεν είναι σαφές πόσο βαθιά φτάνει αυτό», δήλωσε ο Pratik Kala, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο hedge fund Apollo Crypto με έδρα την Αυστραλία.

Ένας δείκτης του κλίματος των επενδυτών κρυπτονομισμάτων που μετρά παράγοντες όπως η μεταβλητότητα, η ορμή και η ζήτηση έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό του από την κατάρρευση του 2022. Ο δείκτης, που καταρτίζεται από την Coinglass, υποδηλώνει επί του παρόντος «ακραίο φόβο» μεταξύ των επενδυτών. Διαμορφώθηκε στις 94 μονάδες αμέσως μετά τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.