Χυδαίο σχόλιο Μασκ για Μέρκελ

«Εξαιρετικά προβληματική» χαρακτήρισε η Μέρκελ την τοποθέτηση Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ - Της απάντησε με σεξιστικό σχόλιο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η πρώην καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για την αυξανόμενη επιρροή του Έλον Μασκ, επισημαίνοντας ότι η οικονομική του δύναμη, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στην πολιτική σκηνή, θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ισορροπία της δημοκρατίας.

Η Μέρκελ, αναφερόμενη στον έλεγχο που ασκεί ο Μασκ μέσω της ιδιοκτησίας του 60% των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά προβληματική», επισημαίνοντας την ανάγκη για την πολιτική να προστατεύει την κοινωνική ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των πολιτών. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνονται στα απομνημονεύματά της και έχουν προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Εάν ένα πρόσωπο σαν αυτόν είναι ο ιδιοκτήτης του 60% όλων των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά στο διάστημα, τότε αυτό πρέπει να μας ανησυχεί τρομερά, μαζί με όλα τα πολιτικά ζητήματα», σημείωσε η Μέρκελ υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική πρέπει να καθορίζει την κοινωνική ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των απλών πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ απάντησε μέσω της πλατφόρμας X με ένα προκλητικό σχόλιο, αναφέροντας ειρωνικά «ποιο είναι αυτό το άτομο Angela Merkin;», με σκόπιμο ορθογραφικό λάθος που παραπέμπει σε προσβολή. Το ορθογραφικό λάθος του Μασκ ήταν εσκεμμένο αφού στα αγγλικά η λέξη «Merkin» μεταφράζεται ως περουκίνι που χρησιμοποιείται ως τρίχωμα για το εφηβαίο με πολλούς χρήστες να θεωρούν την ανάρτηση αδιανόητη και χυδαία.

Who is this Angela Merkin person? https://t.co/PTjmnG2Vgi

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024